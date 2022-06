Hé lộ nguyên nhân vụ nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát bất thành

Bước đầu cơ quan Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát bất thành.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên cầm dao đâm vào bụng cô gái ở tiệm cắt tóc thuộc địa bàn xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên), bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Do mâu thuẫn trong tình cảm yêu đương, nam thanh niên đã đâm trọng thương bạn gái (Ảnh minh hoạ)

Chiều ngày 27/6, một lãnh đạo Công an an huyện Khoai Châu cho biết: Hiện nay cả 2 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Bước đầu xác định do mâu thuẫn trong tình cảm yêu đương nên dẫn tới sự việc gây thương tích. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào sáng ngày 20/6, nam thanh niên tên Trung (sinh năm 1995) đến cửa hàng cắt tóc của một cô gái ở xã Hàm Tử và xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên đã dùng dao đâm vào bụng cô gái rồi bỏ đi ra ngoài dùng dao tự sát.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, cả hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương, Công an huyện Khoái Châu để xử lý vụ việc.

