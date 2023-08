Hé lộ manh mối đường dây mua bán thận hàng tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm ngày 3-8 cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.C., SN 1980, trú tại Phú Thọ và N.T.P., SN 1988, trú tại Hải Phòng về hành vi mua, bán mô bộ phận cơ thể người, quy định tại Điều 154 Bộ luật hình sự.

N.T.P. khai nhận, năm 2021, do làm ăn vỡ nợ, thường xuyên bị các chủ nợ là “dân anh chị” tìm đến nhà đòi, ném chất bẩn gây áp lực nên P. đã lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu mua thận để bán.

Cặp đôi chuyên môi giới mua bán thận

Tháng 8-2021, P. đi bán thận và gặp N.V.C. có hoàn cảnh giống mình. Tuy nhiên, do sức khỏe của C. không đảm bảo nên không thực hiện được việc phẫu thuật. Cả hai sau đó vẫn giữ liên lạc với nhau. Đến khoảng cuối năm 2022, P. và C. móc nối lại, rủ nhau làm trung gian môi giới mua bán thận.

Cả hai tìm được anh T.V.H., SN 1990, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có nhu cầu bán thận nên đã liên hệ với người này để môi giới. P. hướng dẫn anh H. đến Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra và cho kết quả tốt, đủ điều kiện nên thỏa thuận mua một quả thận với giá 420 triệu đồng.

P. đã một lần bán thận để lấy tiền trả nợ

Quá trình chờ cấy ghép thận, C. và P. sẽ bao nuôi ăn ở và thanh toán các khoản tiền kiểm tra sức khỏe của người bán thận. Khi nào lên bàn phẫu thuật sẽ chuyển tiền cho anh này.

Cũng thông qua mạng xã hội, C. và P. tìm được người mua thận là chị L.T.T., SN 1983, trú tại Hà Nội có nhu cầu mua thận để cấy ghép cho chị gái. Qua kiểm tra sàng lọc của bệnh viện, xác định quả thận của anh H. phù hợp nên C. “ngã giá” bán 1 tỷ đồng.

Cùng hoàn cảnh nên khi được P. rủ tham gia môi giới mua bán thận, C. đã đồng ý ngay

Ngày 9-1-2023, ca ghép thận giữa anh H. và chị T. được thực hiện thành công. Sau đó, chị T. chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho C. Nhận được tiền, C. trả cho người bán thận số tiền 420 triệu đồng như thỏa thuận ban đầu, chia cho P. công môi giới là 275 triệu đồng.

Nắm được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Bông tổ chức điều tra, xác minh, bắt giữ N.V.C. và N.T.P., đồng thời tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, xác định những người có liên quan trong vụ án.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]