Hậu chia tay, người phụ nữ gọi bạn đến đánh, đe doạ bạn trai cũ viết giấy nợ

Sau khi chia tay, Hà cho rằng anh N. nợ mình số tiền 85 triệu đồng nên đã rủ thêm 3 người bạn đến để đòi nợ bạn trai.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hà (SN 1985); Lê Bắc Việt (SN 1981); Nguyễn Văn Linh (SN 1986); Nguyễn Hoài Nam (SN 1977, cùng ở TP Vĩnh Yên) về tội cướp tài sản.

Các đối tượng bị triệu tập đến trụ sở công an làm việc

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, từ khoảng năm 2019 đến giữa năm 2021, Hoàng Thị Hà có quan hệ tình cảm với anh N.V.N. (ở huyện Lục Yên, Yên Bái). Mặc dù anh N.V.N. khẳng định quá trình quen biết tình cảm với nhau, anh N. không vay tiền của Hà, không có khoản nợ nào đối với Hà. Tuy nhiên, Hà cho rằng trong quá trình quan hệ tình cảm, Hà cho anh N. vay 85 triệu đồng, khi vay không viết giấy tờ vay nợ gì và không có ai chứng kiến hay biết việc này. Sau đó, Hà nhiều lần đòi tiền anh N. nhưng anh N. đều khất hẹn không trả. Một thời gian sau, do mâu thuẫn tình cảm nên hai người chia tay.

Đến ngày 29/3, Hà nhờ Lê Bắc Việt đòi anh N. trả 85 triệu đồng cho Hà. Việt đồng ý và gọi thêm Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hoài Nam cùng 3 người khác là bạn uống thuốc methanol với Việt đi cùng Việt để đòi nợ. Sáng ngày 1/4, Hà hẹn gặp anh N. ở cổng Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt để nói chuyện thì anh N. đồng ý. Lập tức, Hà thông báo cho Việt đến để đòi tiền anh N.

Tại đây, Việt cùng Nam, Linh và 3 nam giới khác chửi bới, đe dọa yêu cầu anh N. trả tiền cho Hà nhưng anh N. xin khất nợ. Nhóm của Việt đã đánh, ép anh N. mở điện thoại ra xem tài khoản ngân hàng còn bao nhiêu tiền. Thấy trong tài khoản ngân hàng của anh N. còn hơn 4 triệu đồng, Việt yêu cầu anh N. chuyển khoản 4 triệu đồng trả cho Hà.

Sau đó, nhóm Việt ép anh N. phải viết giấy biên nhận với nội dung là có vay của Hà số tiền 81 triệu đồng. Sau khi anh N. viết giấy nhận nợ xong thì được các đối tượng cho về.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi như trên.

