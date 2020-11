Hành trình truy bắt tên tội phạm truy nã “đặc biệt nguy hiểm” Nguyễn Xuân Trí

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 16:00 PM (GMT+7)

Một thời gian dài lẩn trốn, Nguyễn Xuân Trí - tội phạm “đặc biệt nguy hiểm” - đã bị trinh sát Công an tỉnh Quảng Bình mật phục, vây bắt thành công khi đang trốn tại Quảng Nam.

Ngày 20-11, Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết lực lượng Phòng PC01 thuộc đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Xuân Trí (SN 1983, quê quán phường Đúc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) là tên tội phạm “đặc biệt nguy hiểm” để về quy án.

Đối tượng Nguyễn Xuân Trí được di lý về Công an tỉnh Quảng Bình sau khi bị bắt

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13 giờ 15 ngày 17-3, Nguyễn Xuân Trí cùng một thanh niên lạ mặt mang súng vào nhà anh Nguyễn Đình Đồng (ở thôn 4 - Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) để đòi nợ.

Tại đây, giữa Trí và anh Đồng xảy ra mâu thuẫn, Trí dọa sẽ bắn chết cả nhà. Bức xúc, Đồng lấy 1 con dao đuổi Trí ra khỏi nhà thì bất ngờ bị Trí rút súng từ trong người ra bắn 1 phát trúng cổ khiến anh Đồng gục ngay trước cổng nhà.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Sau khi gây án, Trí mang theo súng bỏ trốn vào khu vực rừng xã Phúc Trạch lẩn trốn. Ngày 21-3, Trí băng rừng đến khu vực thôn Hà Lời (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) rồi lấy chiếc xe máy chạy trốn vào TP Huế.

Công an tỉnh Quảng Bình đã lập chuyên án truy xét mang bí số 205-G và phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Quảng Nam và đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Nhiều tháng lần dò dấu vết, trinh sát phát hiện ngày 13-11, Trí có về nhà tại TP Huế đưa con gái đi khỏi nhà; Ban chuyên án đã bố trí ngay tổ công tác để tiếp cận và nhận định đối tượng manh động, mang theo súng nên phương án đánh bắt được tính toán hết sức thận trọng; đặc biệt khi biết đối tượng luôn ở bên con nhỏ.

Trinh sát vây bắt đối tượng Nguyễn Xuân Trí

Khoảng 0 giờ 15 ngày 17-11, khi Trí đang trốn tại một ngôi nhà ở đường Cửa Đại, phường Sơn Phong (TP Hội An, Quảng Nam) thì lực lượng công an tổ chức vây bắt. Nghe tiếng động, Trí nhanh chóng trèo lên mái tôn tầng 5 cố thủ và đã bị bắt giữ sau đó.

Trí khai, sau khi gây án đã chạy vào Huế và trốn vào một huyện thuộc khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk làm thuê cho một người dân tại khu vực này kiếm tiền để vượt biên, nhưng chưa nhận được tiền công thì phải di chuyển vì sợ lộ tung tích. Tháng 6-2020, Trí vào TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu... cho đến khi bị bắt giữ.

