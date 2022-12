Hành trình truy bắt sát nhân giấu mặt, không đặc điểm nhận dạng, vân tay

Ngày 21-12, Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết vừa bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội "Giết người" là Phạm Đức Thắng (SN 1974, trú tại tổ 3 Tây Sơn; nay là tổ 7, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An).

Đối tượng bị truy nã Phạm Đức Thắng (thứ 2 từ trái qua)

Đáng chú ý, gần 30 năm qua, khi phát lệnh truy nã Phạm Đức Thắng, cơ quan công an không có ảnh, đặc điểm nhận dạng cũng như dấu vân tay của đối tượng để tiến hành so sánh, đối chiếu. Tuy nhiên, với quyết tâm không để nghi phạm giết người ung dung sống ngoài vòng pháp luật, lực lượng truy bắt đã tóm gọn được Phạm Đức Thắng mặc dù đối tượng đã thay tên đổi họ, có vợ con tại tỉnh Bình Phước.

Theo hồ sơ của Công an quận Kiến An, vào tối 21-9-1994, Phạm Đức Thắng cùng 3 đối tượng khác đi xe máy "kẹp 4" đến 1 quán nước ở bờ hồ Hạnh Phúc (quận Kiến An) và đã xảy ra mâu thuẫn với anh Đoàn Văn H. (cũng trú tại quận Kiến An). Sau đó, Thắng cùng đồng bọn về nhà lấy hung khí, quay lại ra tay sát hại anh H rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, ngày 25-12-1995, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Đức Thắng về tội "Giết người".

Vào thời điểm bị truy nã, Thắng chưa làm chứng minh nhân dân, cũng không có ảnh hay bất kỳ giấy tờ tùy thân gì nên đã gây không ít khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Trong khi đó, để lẩn trốn sự tầm nã của lực lượng chức năng, suốt 28 năm qua, Phạm Đức Thắng đã đổi họ, thay tên đệm, trốn biệt xứ và tìm mọi cách che đậy quá khứ tội lỗi.

Thậm chí, khi bỏ trốn vào tỉnh Bình Phước, thấy yên ổn, Thắng còn lấy vợ, sinh 3 người con.

Quá trình truy tìm tung tích đối tượng Phạm Đức Thắng trở nên gian nan, bế tắc bội phần so với các đối tượng truy nã lâu năm khác khi hồ sơ truy nã không có ảnh chân dung cũng chẳng có dấu vân tay được lưu giữ. Tuy nhiên, quyết tâm lần tìm ra manh mối, truy vết đối tượng, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Kiến An vẫn miệt mài nghiên cứu hồ sơ, từng bước bóc tách, xác minh các mối quan hệ của đối tượng.

Vào cuối năm 2022, Đội trinh sát nắm được thông tin họ hàng của Thắng tại Hải Phòng đang rục rịch vào Nam ăn cưới con gái một người trong họ (cũng tên là Thắng).

Tiến hành xác minh, người "họ hàng" trên có họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thắng, đang trú tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Do không có ảnh, đặc điểm nhận dạng cũng như dấu vân tay của đối tượng để tiến hành so sánh, đối chiếu, trinh sát vẫn chưa có cách nào xác định được đây có phải là Phạm Đức Thắng đang bị truy nã hay không.

Vất vả gần 1 tháng thu thập thông tin tài liệu, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bí mật thu giữ các mẫu giám định, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Kiến An mới chứng minh được đối tượng hiềm nghi Nguyễn Văn Thắng và đối tượng bị truy nã Phạm Đức Thắng là một.

Đối tượng bị truy nã Phạm Đức Thắng (thứ hai từ trái qua)

Ngay sau khi có kết quả giám định trong tay, ngày 15-12, lực lượng truy bắt đã bất ngờ ập vào nhà, khống chế, bắt giữ Phạm Đức Thắng.

Tại cơ quan công an, ban đầu, đối tượng còn quanh co không chịu thừa nhận mình chính là Phạm Đức Thắng. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã buộc Thắng phải thừa nhận lai lịch cũng như hành vi phạm tội giết người vào năm 1994.

Ngay sau đó, Công an quận Kiến An đã tiến hành di lý, áp giải Thắng về Hải Phòng bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hanh-trinh-truy-bat-sat-nhan-giau-mat-khong-dac-diem-nhan-dang-van-...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hanh-trinh-truy-bat-sat-nhan-giau-mat-khong-dac-diem-nhan-dang-van-tay-2022122114494337.htm