Hành trình truy bắt đối tượng giết người

Trước đó, sáng 16-12-2022, người dân xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách) bàng hoàng phát hiện anh Mạc Văn Đô (SN 1974, nghiện ma túy, nằm trong diện quản lý của lực lượng công an) tử vong trước cửa nhà, người có nhiều thương tích, trong đó có vết thương ở ngực trái. Đồng thời, nhà của nạn nhân cũng bị đốt cháy.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Căn cứ kết quả khám nghiệm, Cơ quan Công an xác định Đô tử vong do bị vỡ sọ não, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị đâm thấu tim... Qua xác minh, Cơ quan CSĐT xác định Đô có mâu thuẫn với Trịnh Xuân Thành (SN 1980, trú thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát).

Trích xuất hệ thống camera, lực lượng phá án phát hiện lúc 1 giờ 45 ngày 16-12, Thành từ nhà mang theo dao, can đựng xăng về hướng nhà Mạc Văn Đô. Từ những thông tin thu thập được, trinh sát nhận định đối tượng gây án là Thành. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cùng với việc ra thông báo truy tìm đối tượng, Đội CSHS Công an tỉnh Hải Dương phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Sau khi gây án, Thành dùng xe máy BS: 34F7-0785 bỏ trốn.

Cuối tháng 12-2022, trinh sát có thông tin Thành xuất hiện tại khu vực xã Đồng Lạc, TP.Chí Linh. Lập tức lực lượng truy bắt tiến hành truy lùng các khu vực rìa bờ sông hoặc dãy đồi núi. Tại đây, người dân trồng bạt ngàn chuối cùng hoa màu như khoai, củ đỗ, quả chuối, cà rốt... Đây cũng chính là nguồn lương thực nuôi sống đối tượng. Khi cần nước hoặc thuốc lá và xăng, Thành sẽ sang khu vực khác để ẩn nấp rồi mua đồ tại vùng nông thôn có đồi núi liền rìa bờ sông khác. Do vậy, việc bắt giữ đối tượng đặc biệt khó khăn.

Trịnh Xuân Thành

Đưa đối tượng giữa lòng sông lên bờ

Rạng sáng 01-01-2023, Đội CSHS và Công an xã Hiệp Cát nhận thông tin của quần chúng vừa phát hiện một đối tượng khả nghi ẩn nấp tại khu bãi trồng chuối rộng vài nghìn mét vuông ở thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát. Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách nhanh chóng chỉ đạo Đội CSHS do Trung tá Bùi Duy Thiềm, Đội trưởng chỉ đạo, khẩn trương điều tra.

Khi tiếp cận hiện trường, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, Trung tá Thiềm nhận định đối tượng đang ẩn nấp tại khu trồng chuối là Thành nên báo cáo lãnh đạo Công an huyện Nam Sách; huy động ca trực gồm cán bộ các Đội Cảnh sát kinh tế ma túy, Điều tra tổng hợp và 100% Công an xã Hiệp Cát tiến hành vây bắt. Ngay sau đó, 25 cán bộ của Công an huyện Nam Sách chia làm 3 tổ công tác, truy tìm theo 3 hướng.

Đúng như nhận định, khi phát hiện lực lượng vây bắt, Thành tháo chạy ra rìa bờ sông rồi nhảy xuống với ý định bơi sang bờ bên kia thuộc huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Trung tá Thiềm chỉ đạo trinh sát trưng dụng đò sắt để bám đuổi đối tượng. Để đảm bảo an toàn cho Thành, Trung tá Thiềm yêu cầu vứt phao cứu sinh. Khi đối tượng đang ở giữa dòng, lực lượng vây bắt chỉ đạo người lái đò tiếp cận gần hơn đối tượng; đồng thời vận động, thuyết phục Thành.

Song, lúc này Thành trong tình trạng vô cùng kích động, một tay cầm lọ thuốc, tay kia tiếp tục bơi và đe dọa sẽ uống thuốc sâu tự tử nếu lực lượng vây bắt tiếp cận. Trong tình huống đó, tổ công tác vây bắt trên đò sắt đi vòng quanh vị trí Thành đang bơi, chuẩn bị phương án nhảy xuống sông bắt giữ. Trung tá Bùi Duy Thiềm báo cáo lãnh đạo huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ và lực lượng y tế xuống hiện trường.

Giữa tiết trời giá rét, các trinh sát tiếp tục vận động, thuyết phục đối tượng. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, một tổ vây bắt đã áp sát được vị trí của Thành, lấy được lọ thuốc sâu và kéo đối tượng lên thuyền. Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi cướp đi mạng sống của nạn nhân, đối tượng dùng xăng thiêu hủy căn nhà cấp 4 của Đô.

