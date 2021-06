Hành trình bóc gỡ đường dây lô đề có doanh số nửa tỷ mỗi ngày

Thứ Ba, ngày 08/06/2021 16:00 PM (GMT+7)

Đường dây đánh bạc qua Zalo, Facebook được tổ chức khá tinh vi và diễn ra trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Bình gồm nhiều đối tượng móc nối với nhau. Số lượng con bạc là hơn 50, lượng tiền giao dịch lớn, trung bình mỗi ngày, tiền dùng cho việc đánh bạc trên dưới 500 triệu đồng…

Qua thời gian theo dõi, mật phục và tìm hiểu quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây, các trinh sát đã dần dần vẽ lên được các đối tượng cộm cán. Đây là các đối tượng cái đề hàng ngày nhận tờ phơi từ các thư ký đề trên địa bàn. Các thư ký đề làm chân rết cho các cái đề, sau khi bán số lô, số đề cho các con bạc thì tổng hợp thành một bảng đề, và tiến hành dùng điện thoại có chức năng chụp ảnh, chụp các bảng đề và chuyển qua cho cái đề qua tin nhắn Facebook hoặc tin nhắn Zalo.

Tang vật vụ án.

Cái đề căn cứ theo kết quả xổ số miền Trung và miền Bắc để tính tiền thắng thua và chung chi cho các thư ký đề, trả cho con bạc. Những cái đề này ít khi xuất hiện để thực hiện việc thu, chi tiền thắng thua mà chủ động giao kèo cùng các thư ký. Sau khi cân đối tổng hợp thắng, thua trong ngày sẽ tiến hành chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng.

Với cách thức hoạt động kín kẽ như vậy, các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này tưởng rằng sẽ ai có thể phát hiện được. Các đối tượng nghĩ rằng việc hoạt động cờ bạc "trực tuyến” như thế thì không có sự tụ tập của con bạc, nên không ảnh hưởng đến ai.

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, chúng đâu biết rằng, cách thức vận hành, hoạt động này đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình. Nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai, nhiều trinh sát dày dặn kinh nghiệm trong việc đánh án số lô, số đề được tung vào chuyên án nhằm nắm chắc các di biến động và quy luật hoạt động của chúng.

Đọc lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong chuyên án.

Thực hiện kế hoạch phá án được lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt, Ban chuyên án do đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm trưởng ban đã quyết định phá án. Vào lúc 17h15, dưới sự chủ trì của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Bình và Công an thị xã Ba Đồn, công an huyện Bố Trạch, công an huyện Quảng Ninh chia thành 12 tổ công tác triệu tập đấu tranh với Võ Thị Thùy Giang, SN 1982, trú tại thành phố Đồng Hới; Châu Ngọc Sơn, SN 1993, trú tại huyện Bố Trạch và Nguyễn Trung Pháp, SN 1980, trú tại huyện Quảng Ninh và các thư ký đề khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: đã lợi dụng mạng xã hội như Zalo, facebook để nhắn tin chơi đề dựa vào kết quả xổ số miền Trung, miền Bắc và chuyển tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng. Sau khi các con bạc mua số lô, số đề tại các thư ký đề, các thư ký đề dùng điện thoại thông minh chụp ảnh bảng đề và chuyển cho các đối tượng.

Các đối tượng dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung và miền Bắc để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề.

Đây là 3 cái đề trên địa bàn, với hệ thống các “chân rết” là các thư ký đề hơn 50 đối tượng ở các địa bàn như huyện Quảng Ninh, huyện Bố Trạch thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới.

Hàng ngày các cái đề nhận các bảng đề từ thư ký với số tiền giao dịch dùng cho việc đánh bạc trên dưới 500 triệu đồng. Riêng trong ngày 2/6/2021, cả 3 đối tượng đã nhận bảng đề từ 36 tài khoản Zalo với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Trước những tài liệu chứng cứ và hành vi vi phạm của các đối tượng, các tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét chỗ ở của 03 đối tượng, thu giữ gần 150 triệu đồng tiền mặt; 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng…

Theo tài liệu cơ quan chức năng thu thập được, từ khoảng tháng 3/2021 đến nay, các đối tượng Võ Thị Thùy Giang, Châu Ngọc Sơn, Nguyễn Trung Pháp đã nhận bảng đề của hơn các đối tượng là thư ký đề trên địa bàn với số tiền giao dịch hơn 15 tỷ đồng.

Đây là vụ án đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua mạng xã hội Zalo, Facebook có quy mô và số tiền đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, số thư ký đề và người tham gia đánh bạc đông, thuộc nhiều thành phần, ở nhiều địa bàn trong tỉnh, thủ đoạn hoạt động khá tinh vi, lợi dụng công nghệ cao và có nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

