Bắt ông trùm cùng 9 nữ thư ký trong đường dây lô đề

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 17:39 PM (GMT+7)

Lực lượng Công an đã triệt phá đường dây lô đề ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) do Nguyễn Văn Tý cầm đầu và tạm giữ nhiều nữ thư ký ghi đề liên quan để điều tra xử lý.

Ngày 20-5, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã phá chuyên án tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề thông qua việc sử dụng mạng di động, ứng dụng Facebook, Zalo trên điện thoại với 11 đối tượng liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, sau một thời gian theo dõi và xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 17 giờ ngày 19-5, tại tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận, Công an thị xã Ba Đồn đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tý (SN 1976) và Nguyễn Thị Quế (SN 1968, cùng trú tại tổ dân phố Me Hội) đang giao nhận 1 bảng ghi số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết TP Đà Nẵng; thu giữ 4,5 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Tý, Ban chuyên án đã thu giữ hơn 75 triệu đồng tiền mặt và hơn 23 ảnh chụp bảng ghi số lô, số đề của 9 thư ký khác gửi đến thông qua tin nhắn di động, tin nhắn Facebook và Zalo.

Cùng thời điểm, Công an thị xã Ba Đồn đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra, tạm giữ 9 thư ký đề có liên quan trong tụ điểm đánh bạc hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Văn Tý tại địa bàn thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch, thu giữ 9 điện thoại di động, hơn 20 bảng ghi số lô, số đề và gần 60 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Thị Quế; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Hồng (SN 1987), Hoàng Thị H. (SN 1986) và Nguyễn Thị Thơm (SN 1981, đều trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) để điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện Công an thị xã Ba Đồn đang tiếp tục điều tra, mở rộng và lập hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan.

