Hàng trăm người ở Thanh Hóa nợ tín dụng đen với lãi suất 'cắt cổ'

Tối 31-3, Công an huyện Triệu Sơn cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Thanh Hóa, Công an huyện Thọ Xuân chia làm 6 tổ khám xét khẩn cấp tại 6 điểm cơ sở cầm đồ, cho vay tại 4 điểm trên địa bàn huyện Triệu Sơn và 2 điểm trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện thọ Xuân.

Qua khám xét tại 6 cơ sở nêu trên công an đã thu giữ 77 xe máy, 2 xe ô tô, hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, 19 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ cầm cố, thế chấp khác như sổ đỏ, giấy phép lái xe, đăng ký xe ô tô, xe máy các loại, hồ sơ mua bán nhà đất, xe ô tô… và nhiều tài sản, sổ sách, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét cơ sở cầm đồ Tâm Anh Phát của Lê Văn Hiếu (42 tuổi) ngụ ở phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) lực lượng công an đã thu giữ 1 tỷ đồng tiền mặt, 2 hợp đồng mua bán nhà và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi với hình thức áp dụng là cho vay thế chấp, cắt lãi trước.

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, Lê Văn Hiếu cùng nhóm người liên quan đã cho 147 bị hại vay với tổng số tiền 23 tỷ đồng, mức lãi suất dao động từ 1.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày. Qua đó đã thu lời bất chính 1,9 tỷ đồng.

Công an cũng tiến hành khám xét nhà của Lê Minh Hoan (55 tuổi) ngụ ở huyện Thọ Xuân thu giữ 20 xe máy, 1 ô tô, hơn 6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc cho 30 bị hại vay với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng, mức lãi suất dao động từ 3.000 - 7.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính trên 100 triệu đồng.

Các đối tượng và tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Ảnh: CATH

Ngoài 2 điểm cho vay nặng lãi tại TP Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân, Công an huyện Triệu Sơn đã đồng loạt khám xét 4 điểm khác trên địa bàn huyện Triệu Sơn là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô lớn.

Khai nhận tại cơ quan công an, Hà Quang Hậu, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thái Sơn và Lê Đình Mạnh cùng ngụ ở Triệu Sơn đã cho hơn 500 bị hại vay hơn 33 tỷ đồng với mức lãi suất “cắt cổ” từ 3.000 đến 10.000/triệu/ngày thu lời bất chính hơn 2,3 tỷ đồng.

Công an huyện Triệu Sơn nêu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nêu trên hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Khi cho vay, nhóm người này yêu cầu các con nợ thế chấp trích lục nhà hoặc các giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền bị hại vay.

Khi người vay đến thời hạn không trả, các đối tượng cho “đàn em” của mình đến đòi nợ, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trang web của mình. Nếu người vay không trả, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà gây sức ép, buộc người vay phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất.

Tính đến thời điểm này, Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố 4 vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, bàn giao Công an TP Thanh Hoá 4 đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân 1 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngoài ra, Công an huyện Triệu Sơn thông báo ai là những nạn nhân vay tiền của các đối tượng nói trên thì liên hệ với Công an huyện Triệu Sơn để được giải quyết.

