Hàng chục nạn nhân bị lừa vì bẫy xe sang giá rẻ

Sau khi nhận được tiền cọc mua xe, bên bán đã viện nhiều lý do và cắt đứt liên lạc với bên mua.

Trên mạng xã hội Facebook, kẻ gian sử dụng fanpage có tên “Xe máy nhập khẩu Bảo Khang” rồi liên tục rao bán các loại xe máy hạng sang như SH 150i, SH 150i nhập khẩu từ Ý, SH 125i, SH Mode... với giá chỉ khoảng 30 triệu đồng. Nhóm này còn cam kết sẵn sàng đổi trả, bao giấy tờ và làm biển số xe chỉ trong hai ngày làm việc.

Tuy nhiên, sau khi chuyển khoản tiền mua xe, khách hàng mới phát hiện mình bị lừa.

Xe nhập lậu đường tiểu ngạch

Theo tìm hiểu, trên fanpage “Xe máy nhập khẩu Bảo Khang” mỗi ngày đều lên những bài đăng bán các dòng xe tay ga nhập khẩu chính hãng với giá rẻ như SH Mode ABS giá 25 triệu đồng, SH 150i giá 35 triệu đồng, SH 150i nhập khẩu từ Ý giá 38 triệu đồng…

Để tạo uy tín, ngay bên dưới các bài đăng đều cam kết xe nhập khẩu mới 100%, bao kiểm tra xe, đổi mới trong 15 ngày, bảo hành chính hãng…

Để dụ “con mồi”, kẻ gian rao bán xe với mức giá cực kỳ rẻ với quảng cáo xe nhập khẩu đường tiểu ngạch, làm biển số trong vòng hai ngày.

Trong vai người mua xe, PV liên hệ với trang bán xe trên thì được yêu cầu làm việc qua Zalo số 0773.446.546. Trên Zalo, người này sử dụng tài khoản tên Bảo Khang để tư vấn dòng xe, màu xe và báo giá.

Khi khách hàng thắc mắc về mức giá, tài khoản này khẳng định: “Xe bên anh được nhập khẩu qua đường tiểu ngạch từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan, không thuế hải quan nên giá thành rẻ”.

Người này còn quảng cáo xe mua sẽ có đầy đủ hồ sơ gốc, giấy tờ, biển số đăng ký chính chủ tại công an địa phương nơi khách hàng đăng ký thường trú. Giấy tờ thật, hợp lệ do công an tại địa phương cấp…

Một cà vẹt xe được làm giả các thông tin và gửi cho nạn nhân. Rất nhiều người không thể phân biệt và mắc bẫy.

Ra cà vẹt, biển số chính chủ trong hai ngày

Trao đổi với PV, anh Đ (một nạn nhân) cho biết cuối tháng 1 vừa qua, anh bị lừa 55 triệu đồng khi mua xe trên Facebook qua fanpage “Xe máy nhập khẩu Bảo Khang”.

“Tôi hỏi giá xe SH 150i thì được trả lời là 35 triệu đồng, bao giấy tờ, biển số và giao xe tới nhà. Bên đó yêu cầu đặt cọc 5 triệu đồng để làm giấy tờ, biển số. Họ nói trong hai ngày sẽ có xe và biển số nên tôi đã xuống cọc” - anh Đ kể lại.

Điều đáng nói là khi anh đặt cọc được hai ngày, phía Bảo Khang đã gửi cho anh hai tấm ảnh cà vẹt xe với đầy đủ thông tin như cam kết. Anh Đ lúc này rất tin tưởng và chuẩn bị phần tiền còn lại để thanh toán. Tuy nhiên, qua xác minh, ảnh cà vẹt xe có thông tin của anh Đ là sản phẩm của photoshop.

Đến ngày giao xe, anh Đ nhận được điện thoại của một người chưa rõ lai lịch cho biết xe đã được đưa đến ngã tư Thủ Đức. Người này yêu cầu anh Đ thanh toán số tiền còn thiếu để giao xe.

“Tôi đã chuyển 30 triệu đồng nhưng một lát sau lại có điện thoại yêu cầu chuyển thêm 20 triệu đồng để đóng thuế và sẽ trả lại bằng tiền mặt lúc giao xe” - anh Đ nhớ lại và cho hay tiếp tục chuyển thêm 20 triệu đồng cho phía bán xe mà không chút nghi ngờ.

Dù các nạn nhân như anh Đ, chị Ý đã bị lừa song tài khoản Bảo Khang vẫn đăng lên mạng xã hội các bài viết giao dịch thành công nhằm lừa thêm các nạn nhân khác. Ảnh: NY

Chuyển tiền xong thì biết bị lừa

Sau khi phát hiện bị lừa, anh Đ đã đến Công an phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức trình báo sự việc. Công an phường Long Thạnh Mỹ cho biết đang xác minh và chưa có thông tin thêm.

Tương tự, chị Trần Huỳnh Như Ý (ngụ tỉnh Long An) cũng bị lừa 40,5 triệu đồng khi mua xe tại fanpage “Xe máy nhập khẩu Bảo Khang”. “Tôi liên hệ mua xe SH Mode màu đỏ 2021 giá 25 triệu đồng vào ngày 17-1 và được yêu cầu chuyển cọc trước 3 triệu đồng. Bên đó hẹn tôi hai ngày sau nhận xe và cam kết giấy tờ chính chủ” - chị Ý kể.

“Đến chiều 19-1, có một người gọi điện thoại cho tôi hẹn giao xe trong 30 phút và yêu cầu tôi ở nhà để nhận xe. Sau đó, phía Bảo Khang gọi điện thoại yêu cầu thanh toán nốt 22 triệu đồng để ra cà vẹt và giấy tờ cùng 15,5 triệu đồng để đóng thuế. Số tiền 15,5 triệu đồng đó sẽ được người giao xe đưa lại bằng tiền mặt” - chị Ý nói thêm.

Tuy nhiên, khi chị Ý chuyển thêm 15,5 triệu đồng thì phía Bảo Khang gọi điện thoại lại thông báo hệ thống bên công an bị lỗi nên chưa làm được. Đến chiều thì mất liên lạc.

Sau sự việc, chị Ý đã đến Công an xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An để trình báo.

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy Các nạn nhân bị lừa khi mua xe qua fanpage “Xe máy nhập khẩu Bảo Khang” trên Facebook đã lập một nhóm chat gồm nhiều nạn nhân. Ngoài anh Đ và chị Ý còn có hàng loạt người nhẹ dạ khác cũng bị lừa khi mua xe qua fanpage này. Chẳng hạn anh Huỳnh Văn Huy (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cũng bị lừa 25 triệu đồng khi mua xe Wave nhập khẩu từ Thái Lan được rao bán với giá 15 triệu đồng. Trong đó, 15 triệu đồng tiền xe và 10 triệu đồng tạm ứng làm giấy tờ. Sau khi chuyển khoản, phía Bảo Khang chặn hoàn toàn liên lạc với anh Huy. Anh Nguyễn Chí Lâm (phường Tam Bình, TP Thủ Đức) mua xe AB150 2021 với giá 18 triệu đồng và anh Lâm cũng bị chặn liên lạc ngay khi chuyển tiền; chị Lê Thị Lệ (xã Tân Lam, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) mua xe SH 150i qua fanpage này và bị lừa 35 triệu đồng.

