Hai vụ 'tự sướng' trên xe buýt: Công an kêu khó, luật sư nói xử nhẹ là tiếp tay

Xử phạt thanh niên "tự sướng" trên xe buýt 200.000 đồng Ngày 27/6, Công an phường Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) ra quyết định xử phạt hành chính nam thanh niên 26 tuổi trú tại quận Hoàng Mai 200.000 đồng vì có hành vi "tự sướng" trên xe buýt. Trước đó, khoảng 18h30 ngày 26/6, nam thanh niên mặc áo cộc, quần ngắn màu đen lên chiếc xe buýt số 01 lộ trình bến xe Gia Lâm - bến xe Yên Nghĩa tại khu vực đại học Thủy lợi. Do trên xe đông người nên nam thanh niên này đã tự đi xuống cuối đứng. Một lúc sau, nhiều hành khách đi trên xe hoảng hốt phát hiện anh ta có hành động đứng "tự sướng" phía sau cô gái liền hô hoán cho mọi người xung quanh và lái xe trình báo cơ quan công an. Công an phường Ngã Tư Sở phối hợp với Công an quận Đống Đa xác minh làm rõ vụ việc. Nam thanh niên thừa nhận hành vi. Cơ quan Công an xác định không có hành vi “dâm ô” trong vụ việc và ra quyết định xử phạt hành chính nam thanh niên này 200.000 đồng theo điều 5 nghị định 167NĐ-CP, vi phạm quy định về trật tự công cộng. Được biết, người này từng bị xử phạt về hành vi tương tự và có biểu hiện không bình thường về sinh lý. Thanh Hà