Hai thanh niên mặc sắc phục công an thu tiền của dân

Thứ Bảy, ngày 21/05/2022 18:47 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hai thanh niên mặc sắc phục công an, đến tiệm cầm đồ định “thu tiền” thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hai thanh niên giả danh công an là Nguyễn Trần Minh Khang (15 tuổi, ngụ ấp xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) và Huỳnh Thanh Trọng (17 tuổi, ngụ phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh).

Khang (mặc trang phục công an) và Trọng tại cơ quan công an. Ảnh CA

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 21-5, Trọng và Khang mặc sắc phục công an đến tiệm cầm đồ Thành Đạt ở phường Hiệp Ninh (TP Tây Ninh) giả danh công an yêu cầu kiểm tra tiệm cầm đồ. Thấy cả hai quá nhỏ, có biểu hiện nghi vấn nên chủ tiệm đã báo công an phường Hiệp Ninh.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do thiếu tiền chơi game nên Khang nảy sinh ý định mua đồ công an để đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh.

Vào ngày 21-5, Khang mặc đồ công an (hệ An ninh) cùng Trọng đến 3 hộ dân ở địa bàn xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) lấy lý do thu tiền làm đường để nhận 200 ngàn đồng của hai hộ dân.

Đến 11 giờ 30 phút, Khang và Trọng đến tiệm cầm đồ Thành Đạt kiểm tra các giấy tờ của dịch vụ cầm đồ và định thu tiền của tiệm cầm đồ thị bị phát hiện.

Khám xét nhanh, cơ quan công an còn thu giữ 1 nón kê pi, 2 ve cánh hàm, 1 cặp cầu vai Trung úy, 1 áo công an, 1 quần công an, 3 đôi tất công an, (Nón, áo, quần màu An ninh), 1 đôi giày màu đen, 6 biểu mẫu in lệnh khám xét khẩn cấp.

