Hai nhóm thanh niên đất mỏ lao vào hỗn chiến, 1 người bị đâm trọng thương

Thứ Sáu, ngày 04/03/2022 15:30 PM (GMT+7)

Do mâu thuẫn liên quan đến tình ái, 2 nhóm đối tượng ở Quảng Ninh đã sử dụng hung khí lao vào nhau hỗn chiến khiến 1 nam thanh niên bị đâm trọng thương, tổn hại sức khỏe 61%.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (SN 2001, trú tại khu Đường Ngang, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên) để điều tra làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Nguyễn Thành Đạt

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 18-2, Công an thị xã Quảng Yên nhận được tin báo anh Lê Mạnh Hùng (SN 2003, trú tại thôn 2, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên) và Vũ Văn Linh (SN 1998, trú tại khu Yên Lập Tây, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) bị một đối tượng đâm, thương tích nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãy Cháy, TP Hạ Long.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ hỗn chiến, Công an thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Đội nghiệp vụ, Công an phường Đông Mai và Cộng Hòa phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ nội dung vụ việc và đối tượng gây án.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến tình ái, nên khoảng 23 giờ ngày 18-2, bạn của Nguyễn Thành Đạt là Phạm Văn Khái (SN 2001, trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên) đã hẹn gặp Lê Mạnh Hùng để giải quyết và thống nhất địa điểm gặp nhau tại quán xăm hình thuộc khu Tân Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên.

Sau đó, nhóm của Nguyễn Thành Đạt đã chuẩn bị hung khí (gồm đinh ba, đinh hai, dao nhọn) để đến điểm hẹn. Nhóm của Lê Mạnh Hùng có Lê Văn Thao (SN 2002, trú tại thôn 5, xã Hoàng Tân); Phạm Tuấn Vũ (SN 1999, trú tại khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa) và Đàm Quang Long (SN 2005, trú tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên).

Khi gặp nhau, sau một hồi lời qua tiếng lao, hai bên liền lao vào nhau hỗn chiến. Khi thấy Vũ Văn Linh (SN 1998, trú tại khu Yên Lập Tây, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) và một đối tượng đến trợ chiến cho nhóm của Lê mạnh Hùng thì nhóm của Nguyễn Thành Đạt bỏ chạy tán loạn.

Trong lúc bỏ chạy, Nguyễn Thành Đạt bị Lê Mạnh Hùng, Vũ Văn Linh dùng gậy bóng chày tấn công nên đã rút dao bấm cất giấu từ trước đâm liên tiếp vào Hùng và Linh. Hậu quả, Linh bị đâm, tổn hại 61% sức khỏe phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãy Cháy, TP Hạ Long.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thành Đạt và những đối tượng liên quan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm vi phạm của mình, lời khai của các đối tượng phù hợp với tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập được.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Đạt để điều tra làm rõ tội "Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

