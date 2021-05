Hai nhóm hẹn nhau ra nghĩa trang quyết chiến, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 09:30 AM (GMT+7)

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp 10 đối tượng tham gia đánh nhau làm một người tử vong xảy ra ngày 18/5 tại ấp Đồng Sen, xã An Bình, huyện Phú Giáo.

Nạn nhân là anh Lê Minh Quý (23 tuổi, HKTT: xã An Bình, huyện Phú Giáo).

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ 03 năm trước nhưng không được giải quyết nên giữa Lê Văn Phú (26 tuổi, HKTT: xã An Bình, huyện Phú Giáo) và Lâm Văn Giang (29 tuổi, HKTT: xã An Bình, huyện Phú Giáo) thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn đánh nhau nhiều lần.

Thời gian gần đây, Lâm Văn An (29 tuổi, HKTT: xã An Bình, huyện Phú Giáo) và Lâm Văn Giang tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau qua lại với Lê Văn Phú và Lê Minh Quý trên mạng xã hội và thách thức hẹn gặp để đánh nhau.

Lê Văn Phú và đồng bọn.

Khoảng 12 giờ ngày 18/5, Lê Văn Phú đi nhậu và rủ Phùng Thanh Xuân (28 tuổi) Lê Minh Quý, Lê Minh Chiến (19 tuổi), Hoàng Văn Hùng (29 tuổi), Đặng Đình Trung (37 tuổi), Thạch Minh Vũ (33 tuổi) và Thạch Tuấn Dinh (chưa rõ lai lịch) đi đánh nhau thì cả nhóm đồng ý và chuẩn bị hung khí mang theo đến một nghĩa trang thuộc ấp Đồng Sen, xã An Bình, Phú Giáo đợi nhóm của An.

Lâm Văn An và đồng bọn.

Một lúc sau, nhóm của Lâm Văn An, Nguyễn Đạt (31 tuổi), Lâm Văn Giang, Lâm Văn Long (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Hiếu (29 tuổi) và Nguyễn Duy Khánh (27 tuổi) đến. Nguyễn Đạt, Lâm Văn An, Nguyễn Hoàng Hiếu mỗi người cầm theo một hung khí.

Hai nhóm lao vào ẩu đả. Trong lúc xô sát, Quý cầm dao chém một nhát vào vùng ngực trái của Đạt; Đạt chém một nhát vào vùng cổ của Quý khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng Đạt bị thương tích nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tang vật thu giữ được.

Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyên Phú Giáo khẩn trương làm rõ, xử lý hình sự các đối tượng tham gia đánh nhau trong vụ án trên theo quy định của pháp luật.

