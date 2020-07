Hai người chết trong quán cà phê: "Nam chính" định “mang theo” người mình yêu nhất

Liên quan đến vụ phát hiện 2 người tử vong bất thường ở quán cà phê mái lá, người thân của nạn nhân N.N.G cho biết, người đàn ông chết trong tư thế treo cổ từng nói với bạn thân rằng, nếu có chết thì sẽ “mang theo” người mà anh ta yêu thương nhất. Tuy đã có vợ con nhưng anh này vẫn đến quán cà phê chung sống như vợ chồng với chị G.

Đôi nam nữ chết bất thường trong quán cà phê

Ngày 15/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ phát hiện 2 người chết bất thường trong quán cà phê T.Q, ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. Theo thông tin ban đầu, sáng 13/7, chị L.T.H, ngụ ấp Thuận Hòa không thấy chị N.N.G (SN 1986, chủ quán cà phê T.Q) mở cửa bán hàng như thường lệ. Nghi có chuyện chẳng lành, chị H. sang quán cà phê tìm hiểu.

Khi ghé mắt vào cửa sổ phòng ngủ trong quán của chị G., chị H. nhìn thấy Đ.T.C (SN 1972, ngụ ấp 2, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu) tử vong trong tư thế treo cổ. Chị H. hoảng sợ, cố đảo mắt tìm chị G. thì thấy chị này nằm bất động trên tấm nệm. Lúc này, chị H. kinh hoàng vùng chạy ra ngoài, hô hoán và trình báo vụ việc với Công an xã Truông Mít.

Nơi phát hiện 2 người tử vong bất thường.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Vụ việc thu hút rất nhiều người hiếu kỳ tìm đến quán cà phê T.Q. theo dõi.

Theo người dân địa phương, các nạn nhân có mối quan hệ yêu đương. Từ khi chị G. về ấp Thuận Hòa thuê mặt bằng mở quán cà phê, anh C. thường xuyên lui tới và ở lại quán nhiều ngày. Trước khi tử vong, hai bên không cự cãi lớn tiếng, biểu hiện bình thường.

Chủ quán cà phê T.Q tử vong bất thường bên cạnh 1 người đàn ông.

Chị G. cũng được đánh giá sống tình cảm, hiền lành, chan hòa với mọi người xung quanh. Đặc biệt, chị này rất hiếu thảo, quan tâm và yêu thương mẹ. Thế nên khi nhận tin con gái mất, mẹ chị G. rất sốc nhưng vẫn cố gắng đến hiện trường để xác thực thông tin. Lúc tận mắt chứng kiến thi thể con gái, mẹ chị G. khóc đến khàn giọng.

Đứng phía ngoài theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, nhiều người dân bàn tán xôn xao, đặt ra những giả thiết liên quan đến cái chết của các nạn nhân. Nhiều lời đồn đoán khiến thân nhân của nạn nhân đau đớn. Có người đồn đoán chị G. lăng nhăng, bị “bồ” giết hoặc cả hai bỏ vợ, bỏ chồng, hẹn nhau uống thuốc trừ sâu tự vẫn…

Hé lộ câu nói trước khi chết của nam nạn nhân

Trao đổi với PV, chị Đ.T.H (26 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu, cháu nạn nhân C.) cho biết: “Chú C. đã có vợ con, đang sinh sống tại xã Bến Củi. Vợ chồng chú chưa ly hôn nhưng chú vẫn có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với chị G. Hay tin chú mất trong tình cảnh thế này, vợ chú rất buồn và xấu hổ”.

Nhiều người dân kéo đến hiện trường để theo dõi.

Trong khi đó, người thân của chị G. cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, chị G. đã ly hôn và đang sống với cậu con trai 13 tuổi tên là Tr.. Dù đã lỡ một lần đò nhưng chị G. có duyên, nói chuyện lại ngọt ngào nên được lòng nhiều người. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, nhiều người đàn ông thường tới quán cà phê uống nước ủng hộ chị G.. Thế nhưng, gia đình chỉ biết chuyện chị G. có tình cảm với anh C..

Anh C. thường đến quán cà phê của chị G. ngủ lại qua đêm. Chị H.K., em họ của nạn nhân cho biết: “Theo thông tin ban đầu từ một cán bộ điều tra, hôm xảy ra vụ việc, anh C. ngủ qua đêm ở quán cà phê của chị G.. Đêm đó, anh C. thức dậy, trùm mền lên mặt chị G. rồi dùng tay siết cổ chị ấy cho đến chết. Con trai của chị G. cũng có mặt ở quán nhưng ngủ khác phòng nên không hay biết sự việc. Sau khi sát hại chị G., anh C. uống thuốc trừ sâu rồi treo cổ tự tử”.

Đến trưa 13/7, cơ quan điều tra mới hoàn tất công tác khám nghiệm.

“Tôi không rõ anh C. làm nghề gì nhưng cũng có tiền. Có lần, chị G. nói anh ấy làm thầu đề. Tuy nhiên, gần đây, anh C. nói thiếu nợ của giang hồ rất nhiều tiền. Đến hạn, anh này không thanh toán được nên bị chủ nợ đến tận nhà đòi tiền. Không có tiền trả nên anh ta phải bỏ trốn. Mấy ngày trước, anh C. đến trốn tại quán cà phê của chị G., sau đó 2 người được phát hiện là đã chết”, chị K. thông tin thêm.

Đồng thời, chị K. khẳng định: “Lúc anh C. còn làm ra tiền, anh hết mực thương yêu, chiều chuộng chị G.. Cách thời điểm xảy ra vụ việc ít ngày, anh nói với 1 người bạn rằng, nếu chết, anh sẽ mang theo người mình yêu thương nhất. Có lẽ, anh ấy đã rơi vào đường cùng, muốn tìm đến cái chết nhưng ích kỷ muốn “mang theo” chị G.”.

“Chúng tôi có đau đớn, xót thương thế nào cũng không bằng nỗi đau mà bé Tr. đang gánh chịu. Tôi thường nghe chị G. tâm sự, sau khi vợ chồng chị ấy ly hôn, bé Tr. trở nên lầm lỳ, cục tính. Bây giờ mẹ lại mất, Tr. sẽ ra sao…”, chị K. buồn bã nhắc đến con trai chị G..

Chủ quán từng than thở buôn bán ế ẩm Quán cà phê T.Q. của chị G. nằm trên đường ĐT 784, kế cận có các đại lý nước ngọt, tạp hóa cùng tên. Người dân sinh sống gần quán cà phê T.Q. cho biết, chị G. quán được lợp bằng lá dừa nước thoáng đãng, mát mẻ, giá cả lại bình dân. Trong 2 năm đầu kinh doanh, chị G. buôn bán rất đông khách. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị thường than thở là ế ẩm và phải bán thêm sữa giảm cân để kiếm thêm thu nhập.

