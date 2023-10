Hai lần đối mặt với Cường “tỉnh” đất Kinh Bắc

Cách đây hơn 10 năm, vào năm 2012, Cường bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ về tội tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí trái phép, chúng tôi đã về phố Lý Đạo Thành - khu phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn, Từ Sơn để tìm hiểu về gã.

Thời điểm đó, ngôi nhà 5 tầng của Cường ngạo nghễ giữa phố cũng là nơi gã sử dụng để tổ chức đánh bạc đang bị niêm phong để điều tra. Ngoài nhà 5 tầng trên, Cường còn rất nhiều nhà, tài sản khác, được đánh giá là một trong những người giàu có nhất nhì Từ Sơn thời bấy giờ. Nhưng quan trọng hơn sự giàu có về tiền bạc, Cường nổi tiếng ở Từ Sơn bởi “uy” của một ông trùm.

Đối tượng Phạm Văn Cường (tức Cường “tỉnh”)

Gã được đánh giá là “đại ca” của “đại ca”, điều hành hàng chục đệ tử thân tín thuộc diện côn đồ, máu mặt, nhiều tiền án, tiền sự với nhiều thủ đoạn thanh toán đối thủ, cho vay lãi nặng, siết nợ. Không giống với những tên giang hồ khác, Cường là một kẻ dùng tiền để thị uy tiếng tăm và không bao giờ trực tiếp xử lý các vụ việc đâm chém.

Dưới tay ông trùm này có tới hơn chục đối tượng máu mặt, thuộc diện đâm thuê, chém mướn, sẵn sàng truy sát bất kỳ ai, đặc biệt lúc nào gã cũng mang theo súng trong người, khiến các đối thủ không ai dám “bật” lại. Cường “Tỉnh” đã gieo rắc nỗi sợ hãi lên toàn bộ khu dân cư nơi mình sinh sống khiến người dân bình thường không ai dám mở miệng nói về gã.

Thời điểm đó, trên nhà Cường còn có tấm biển cỡ lớn đề dòng chữ Công ty Hiếu Cường được đặt ngay ngắn. Đây chính là “bức bình phong” để che giấu hoạt động phạm pháp của ông trùm. Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 28/6/2012, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp Phạm Văn Cường về hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Đối tượng Cường “tỉnh” khai nhận hành vi phạm tội

Cùng thời điểm trên, nhiều đồng phạm của Cường ở Hà Nội và Bắc Ninh đã bị các mũi trinh sát đồng loạt bắt giữ. Tại nhà các đối tượng, tang vật thu được gồm 8 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn, 6 ô tô đắt tiền, 470 triệu đồng tiền mặt, 2.600 USD, 17 điện thoại di động, 3 máy fax, 8 laptop, 6 thẻ ATM trị giá hàng tỉ đồng. Cường “tỉnh” bị bắt lúc đó là tin chấn động đối với giới giang hồ ở Bắc Ninh bởi “thành trì” kiên cố với nhiều vỏ bọc chắc chắn như: giám đốc doanh nghiệp, cửa hàng cầm đồ… để che giấu hành vi phạm tội của Cường cũng bị lật tẩy.

Điều khá đặc biệt ở Cường “tỉnh” đó là sự đối xử với đàn em rất nghĩa tình nên những đàn em thân cận về dưới trướng của Cường đều được một cuộc sống khá sung túc. Thường thì Cường sẽ trả cho một số thù lao nhất định cho những lần đi “thực hiện nhiệm vụ”, nhưng một số tay chân thật sự thân cận còn được hắn trả lương định kỳ hàng tháng, thậm chí, mở quán cafe hay cửa hàng để đàn em và người nhà làm ăn. Chính vì điều này, hắn được đàn em tôn sùng, sẵn sàng liều chết để thực hiện chỉ đạo của hắn. Tuy nhiên, Cường cũng nổi tiếng là một kẻ tàn nhẫn, sẵn sàng trừng trị bất kỳ người nào dám trái ý mình. Đã có lần Cường suýt chút nữa đã dùng súng bắn vỡ đầu đàn em chỉ vì dám ăn bớt tiền khi đi đòi nợ. Cũng may lần đó, đám đệ tử quyết liệt can ngăn nên gã đàn em kia mới có thể giữ lại được tính mạng. Nhờ ân, uy đó, mà từ một kẻ côn đồ lêu lổng, không học hành đến nơi đến chốn ở Từ Sơn, Cường “tỉnh” leo lên vị trí ông trùm, là “đại ca” của “đại ca”. Khi hỏi về Cường “tỉnh”, một số người dân gần nhà gã rỉ tai, sợ hãi nói: “Cường bị bắt, nhưng đàn em ở khu vực này cũng còn rất đông và hung hãn. Thế nên chúng tôi không ai dám bàn bạc gì đến chuyện của Cường, kẻo chả phải đầu cũng phải tai. Tốt nhất nên tránh thì hơn”.

Cuối năm 2015, thi hành án trở về, Cường tiếp tục lập lại “đế chế” của mình bằng các thủ đoạn tinh vi hơn. Gã mở cửa hàng bán đồ hiệu như đồng hồ, túi xách để làm bình phong, không trực tiếp ra mặt bất cứ một hoạt động gì có dính dáng đến pháp luật. Để lấy lại vị thế của mình, Cường tập hợp đàn em cũ, những đứa nào trung thành, hắn lại tiếp tục giúp đỡ cho làm ăn để trở thành tay sai cho hắn. Trong số đó, có Hà Anh Quang, sinh năm 1997, trú ở khu phố 4, Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn - là đệ tử ruột của Cường. Để tạo mối làm ăn cho Quang, Cường đã mở hẳn cho người này một quán cafe ở vị trí đẹp. Đáp lại sự quan tâm của “đại ca”, Quang trở thành tay sai đắc lực cho Cường. Ngoài ra, các “môn đồ” thân tín đều được Cường đứng ra dàn xếp để làm ăn, mở hiệu cầm đồ, mở quán cafe.

Đối tượng Phạm Văn Cường tại cơ quan Công an

Sau khi hết án trở về, Cường đã cải tạo lại ngôi nhà 5 tầng ở 12 Lý Đạo Thành thành một “lô cốt cực kỳ chắc chắn với cửa cổng sắt bên ngoài, bên trong là cửa xếp kín mít, không ai có thể nhìn vào, cũng không có bất cứ âm thanh nào lọt ra. Đặc biệt, Cường cải tạo 1 phòng trên tầng 5 nhà ở 12 phố Lý Đạo Thành, khu phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn thành một phòng chuyên bay lắc với hệ thống 6 loa công suất lớn lắp xung quanh, ở giữa phòng có hệ thống đèn nháy, âm ly, đệm… Theo đó, khi có sự kiện, Cường thường tổ chức cho đàn em “giao lưu”, sử dụng ma túy tổng hợp.

Thông tin về việc Cường “tỉnh” tổ chức cho đàn em bay lắc tại nhà đã được CBCS Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Từ Sơn phát hiện, báo cáo lãnh đạo Công an thành phố lập kế hoạch đấu tranh. Nắm được thông tin, tối 30/9 là sinh nhật Trần Ngọc An - là đối tượng đàn em của Cường “tỉnh” nên Cường sẽ tổ chức cho đồng bọn “bay lắc” nên Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Công an TP Từ Sơn đã chỉ đạo lực lượng tổ chức bắt giữ. Do Cường là đối tượng hình sự, từng có tiền án về tàng trữ trái phép vũ khí, lại rất côn đồ, hung hãn nên để bắt quả tang Cường và đồng bọn, CBCS Công an TP Từ Sơn đã tính toán nhiều phương án, làm thế nào bắt quả tang, thu được tang vật nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Theo đó, đêm 30/9, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng và Thượng tá Nguyễn Đức Văn, Phó trưởng Công an TP Từ Sơn, các tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy làm chủ công đã bám sát địa bàn, đợi mệnh lệnh tấn công. Khoảng 7h sáng 1/10, khi thời cơ chín muồi, Công an TP Từ Sơn đã đồng loạt ập vào nhà Cường “tỉnh”, khống chế một nhóm đối tượng đang đi từ tầng 5 xuống chuẩn bị ra về. Thấy động, nhóm đối tượng đang bay lắc trên tầng 5 lập tức đập vỡ điện thoại, cốc chén, bình rượu, dụng cụ sử dụng ma túy, hòng phi tang nhưng chúng cũng đã nhanh chóng bị lực lượng Công an khống chế. Qua kiểm tra nhanh, Công an TP Từ Sơn xác định có 30 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có Phạm Văn Cường. Vật chứng thu giữ gồm nhiều loa đèn, mảnh vỡ đĩa sứ, ma túy đá, ma túy dạng kẹo, nước vui… Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận là “đàn em” của Cường nên được “đại ca” tổ chức giao lưu tại nhà, có sử dụng ma túy và loa công suất lớn cho tăng độ “phê”.

Bước đầu, Công an TP Từ Sơn đã làm rõ, Cường “tỉnh” có vai trò cầm đầu trong tổ chức sử dụng ma túy, Hà Anh Quang giúp sức đắc lực cho Cường. Trần Ngọc An, sinh năm 1980, trú ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Phan Duy Thanh, sinh năm 1997, trú ở Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đem ma túy đến để tổ chức cho đồng bọn sử dụng, bay lắc. Theo lời khai của các đối tượng, thì đa số chúng đều dự sinh nhật của Trần Ngọc An tại Hà Nội rồi kéo về nhà Cường “giao lưu” thì bị bắt. Tại Cơ quan Công an, Cường “tỉnh” khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, hối lỗi vì lại tiếp tục vướng vòng lao lý. Hiện, Công an TP Từ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lần thứ hai đối mặt với Cường, tôi vẫn không khỏi gai người bởi ánh mắt sắc lẻm và khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Lần thứ nhất, khi hắn đang thi hành án tại Trại giam số 5, Bộ Công an. Khác với vẻ bề ngoài cực kỳ lạnh lùng và hung dữ, Cường “tỉnh” ăn nói khá mạch lạc, nhỏ nhẹ. Hắn nhanh chóng thừa nhận hành vi tổ chức, sử dụng ma túy trái phép là sai, vi phạm pháp luật. “Tôi sửa phòng trên tầng 5 để nghe nhạc, thi thoảng mời anh em giao lưu” - Cường cho biết. Theo lời của Cường thì sau khi đi thi hành án trở về, hắn ly hôn vợ cũ, cưới vợ mới và hiện nay có 2 con nhỏ. Hai đứa con của vợ đầu, một đứa đã học đại học, một đứa lên lớp 10. “Điều tôi lo lắng nhất hiện nay đó là tương lai của các con. Tôi đã thấm đủ rồi, muốn chúng có một gia đình trọn vẹn và được học hành tử tế. Vì thế tôi mong được khoan hồng để tôi sớm trở về với các con” - Cường cho biết. Vai trò của ông trùm được hắn thể hiện rõ thì rất thành khẩn nhận tội (những gì cơ quan Công an đã biết thì Cường nhận ngay, không quanh co - PV), sẵn sàng nhận cho đàn em và bày tỏ sự ân hận khi khiến đàn em bị vào vòng lao lý. “Tôi mong các “em” tôi được khoan hồng, vì tôi sai bảo nên chúng nó phạm tội” - Cường nói. Hắn cũng hiểu rằng, cho dù giàu có, dù quyền lực trong thế giới ngầm đến đâu nhưng cuối cùng cũng sẽ bị trả giá cho tội lỗi của mình.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Từ Sơn, Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Phạm Văn Cường, Hà Anh Quang, Trần Ngọc An và Phan Duy Thanh; đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan.

