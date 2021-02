Hai gã trai nói lời “đường mật”, dụ dỗ 2 bé gái quen qua facebook để làm trò đồi bại

Thứ Năm, ngày 25/02/2021 11:47 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã vận động Chang A Phình và Má A Khi ra đầu thú sau khi nhận được đơn trình báo của hai bị hại.

Cháng A Phình và Má A Khi tại trụ sở công an.

Ngày 25/2, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can đối với Chang A Phình (SN 1997, trú xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa), tạm giữ hình sự Má A Khi (SN 2002, trú phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa) để làm rõ hành vi “Giao cấu với trẻ từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Sa Pa nhận được đơn trình báo của cháu T.T (SN 2005, trú tại thị xã Sa Pa về việc bị đối tượng tên là Chang A Phình xâm hại tình dục tại khu vực phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa.

Cùng ngày, qua quá trình vận động của công an thị xã Sa Pa, Chang A Phình đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Phình khai nhận quen biết cháu T. qua mạng xã hội facebook. Sau đó, Phình rủ cháu T. đến khu vực nhà bỏ hoang tại tổ 1, phường Cầu Mây thị xã Sa Pa để “tâm sự”.

Khi gặp cháu T. ở nhà hoang, Phình nói mình chưa có vợ và dùng lời “đường mật”, ngỏ ý muốn cưới T. Sau đó, Phình đã quan hệ tình dục với nạn nhân rồi lừa đưa cháu T. đến khu vực Quốc lộ 4D còn bản thân thì trốn về nhà.

Trước đó, vào ngày 22/2, Công an thị xã Sa Pa nhận được đơn trình báo của anh A.T (SN 1989, trú xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa) về việc con gái anh là cháu A.L (SN 2007) bị Má A Khi xâm hại tình dục nhiều lần.

Sau khi ra đầu thú, Khi khai nhận quen cháu A.L qua mạng xã hội facebook. Dù bản thân đã có vợ con, Khi vẫn ngỏ lời yêu và bày tỏ ý cưới cháu L. về làm vợ. Quá trình quen biết từ đầu tháng 1/2021 đến 19/2/2021, Khi đã xâm hại tình dục 8 lần đối với cháu L.

Hiện 2 vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh, làm rõ.

