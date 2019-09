Hai đồng phạm của Phúc XO được tại ngoại

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 13:28 PM (GMT+7)

Hai đồng phạm của Phúc XO được tại ngoại để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, riêng 10 bị can khác vẫn bị tạm giam.

Sáng 20-9, một nguồn tin xác nhận 2 bị can Trần Thị Quỳnh (SN 1993, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Mộng Đang (SN 2001, quê Cần Thơ) đã được tại ngoại, chờ ngày ra tòa về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị can Trần Thị Quỳnh khai bắt đầu làm việc tại Karaoke XO Pharaon từ 20-3-2019, công việc hàng ngày của Quỳnh là khi nào khách đến quán hát karaoke có nhu cầu nhân viên nữ ngồi cạnh rót bia thì Quỳnh cùng các nữ tiếp viên khác sẽ phục vụ.

Trần Ngọc Phúc khoe đeo 13 kg vàng

Trần Ngọc Phúc không trả lương cho Quỳnh và nếu ngày nào Quỳnh được ngồi phục vụ với khách thì phải nộp lại cho quán 100.000 đồng. Bản thân Quỳnh có sử dụng ma túy, trong lúc phục vụ, nếu khách mời thì Quỳnh sẽ từ chối, nếu không khước từ được thì Quỳnh sẽ sử dụng chung. Khi khám xét tủ cá nhân của Quỳnh và Trần Thị Mộng Đang, công an thu giữ ma túy nên cả hai nữ tiếp viên này cũng bị khởi tố.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, Công ty TNHH Karaoke Sóng Âm được thành lập vào tháng 8-2018 do bà Đỗ Ngọc Kiều Loan (SN 1994, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) đứng tên giấy phép kinh doanh. Công ty có địa chỉ hoạt động tại số 29, Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 và để bảng hiệu kinh doanh là Karaoke XO Pharaon.

Karaoke XO Pharaon hoạt động từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, có giá phòng giao động từ 150.000 đồng/giờ đến 500.000 đồng/giờ. Nếu khách có nhu cầu sử dụng ma túy trong phòng thì nhân viên phục vụ sẽ cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy và sẽ phụ thu từ 200.000 đồng/giờ đến 800.000 đồng/giờ.

Trần Ngọc Phúc lúc mới bị bắt

Lúc 1 giờ 30 ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành và Công an quận 12 kiểm tra hành chính Karaoke XO Pharaon thì phát hiện 5 phòng có khách sử dụng ma túy. Công an TP HCM đã khởi tố 12 bị can về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Văn Sang (nhân viên quán karaoke), Công an TP HCM đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý hành vi "Không tố giác tội phạm", sẽ đề nghị xử lý sau.

Công an TP HCM nhận định bà Đỗ Ngọc Kiều Loan đứng tên giấy phép kinh doanh, cho Phúc thuê lại giấy phép và không biết việc Phúc cùng đồng phạm tổ chức cho khách sử dụng ma túy nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự với Loan.

Đối với 6 nhân viên, tiếp viên của karaoke, quá trình điều tra do chưa xác định được lai lịch nên Công an TP HCM sẽ tiếp tục truy tìm, xác minh và nếu đủ cơ sở sẽ đề nghị xử lý sau.