Hai con gái hầu tòa vì giải cứu cha trong vụ đánh bài ăn tiền

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 15:00 PM (GMT+7)

Thấy cha mình bị bắt vì hành vi đánh bài ăn tiền, hai chị em đã xông vào đánh công an để giải cứu.

Ngày 13-9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đối với hai chị em bị cáo Đặng Thị Diễm (42 tuổi) và Đặng Thị Mộng (33 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, VKS kháng nghị theo hướng đề nghị tòa phúc thẩm chuyển hình phạt đối với các bị cáo từ tù treo thành tù giam.

Hai chị em bị cáo Diễm và Mộng tại tòa ngày 13-9. Ảnh: NN

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo chống lại lực lượng công an rất quyết liệt. Không chỉ giải thoát cho cha mình mà các bị cáo còn giúp giải thoát cho người khác cũng là đối tượng đánh bài ăn tiền. Các bị cáo không chỉ dùng lời nói thô tục mà còn có hành vi đánh bằng hung khí nguy hiểm.

Tuy nhiên, các bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi của mình, riêng bị cáo Diễm đã bị tạm giam hơn 3 tháng nên không cần phải cách ly thêm nữa. Từ đó, tòa tuyên không chấp nhận kháng nghị của VKS, giữ y bản án sơ thẩm phạt bị cáo Diễm một năm tù treo, Mộng 9 tháng tù treo cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, chiều 28-2, lực lượng công an xã Thới Tân (huyện Thới Lai) gồm năm người do anh Lê Thanh Duẩn là Phó Trưởng Công an xã Thới Tân chỉ huy, tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền tại khoảng đất trống sau nhà ông Đặng Ngọc Xem (66 tuổi).

Tụ điểm đánh bài có khoảng 10 đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền. Thấy có công an đến, các đối tượng này bỏ chạy. Anh Duẩn trực tiếp khống chế ông Xem và một đối tượng khác ngay tại sòng bài.

Lúc này, Diễm là con gái ông Xem đang ở nhà sau, hay tin đã dùng những lời lẽ thô tục chửi lực lượng công an, ngăn cản không cho bắt ông Xem. Anh Duẩn có giải thích là lực lượng công an bắt tụ điểm đánh bài ăn tiền và yêu cầu Diễm ra ngoài để công an làm nhiệm vụ. Diễm xông vào đánh, gỡ tay anh Duẩn. Duẩn chống đỡ lại làm một đối tượng đánh bài bỏ chạy thoát. Cùng lúc đó, Mộng là em của Diễm cũng chạy ra và dùng khúc củi khô đánh Duẩn. Duẩn đưa tay đỡ nên ông Xem chạy thoát.

Một công an viên vào can ngăn cũng bị Mộng dùng củi đánh. Anh Duẩn ra lệnh ai chống người thi hành công vụ thì bị bắt nên hai công an viên chụp tay Mộng giữ lại. Liền lúc này, Diễm xông vào đánh, cào cấu vào người, nắm áo làm rách cổ áo, cắn vào tay của các công an viên… Vụ việc sau đó được báo cho công an huyện Thới Lai thụ lý giải quyết.