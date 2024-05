Hà Tĩnh: Phát hiện tài xế gục chết trong cabin xe đầu kéo

Chiều 27-5, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến một lái xe đầu kéo tử vong trong cabin.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: P. Trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân thấy chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ moóc (biển số Hưng Yên), đang chạy hướng Hà Nội - TP.HCM thì dừng lại bên Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Chiếc xe dừng quá lâu mà không tiếp tục di chuyển nên người dân nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã đến kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy tài xế đã tử vong trong cabin.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Nghèn và Công an huyện Can Lộc có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

