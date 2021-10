Giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi, “yêu râu xanh” 8X bỏ trốn

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 11:53 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Khải, người đã giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi rồi bỏ trốn.

Ngày 10/10, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Mỹ Đức (TP.Hà Nội) đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Văn Khải (SN 1988, trú tại Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Khải bị truy nã về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Trước đó, ngày 17/6/2020, Công an huyện Mỹ Đức nhận được đơn trình báo của gia đình cháu P (SN 2007, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) về việc con gái bị Nguyễn Văn Khải xâm hại tình dục.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 31/8/2020, Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khải về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau đó, Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Khải.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng có thể báo ngay cho Công an huyện Mỹ Đức qua điều tra viên thụ lý vụ án - SĐT 0975963279 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Công an TP.Hà Nội kêu gọi đối tượng truy nã Nguyễn Văn Khải ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-13-tuoi-yeu-rau-xanh-8x-bo-tron-502021101011544277....Nguồn: http://danviet.vn/gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-13-tuoi-yeu-rau-xanh-8x-bo-tron-502021101011544277.htm