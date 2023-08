Giết người do tranh nhau hát tại quán cafe “hát cho nhau nghe"

Qua tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 20h00’ ngày 30/7, có khoảng 12-15 người đến quán cafe “hát cho nhau nghe”, địa chỉ đường Khương Đình, Hạ Đình (Thanh Xuân) để uống bia và cùng hát chung. Các nhóm ngồi thành 4 bàn khác nhau. Bàn phía trong bên phải gồm có: Nguyễn Công Khiêm; Nguyễn Văn Cương; Nguyễn Bá Kim; Nguyễn Bá Hà và một người đàn ông tên Ánh. Bàn phía ngoài cùng bên trái gồm có: Nguyễn Mạnh Tân, Lê Thị Phương Anh….

Đến khoảng 23h20’ cùng ngày, khi tất cả đang uống bia và hát đã xảy ra mâu thuẫn tranh nhau lượt hát. Khi đó, Hà cầm 1 chai bia thủy tinh đập vào đầu Tân gây chảy máu. Do bực tức vì bị đánh vô cớ nên Tân đã cầm chai bia thủy tinh ném lại. Sau đó, Hà đi ra ngoài cửa quán, Tân thấy vậy cũng đi ra ngoài để đuổi đánh, một số người trong quán cũng đi theo để can ngăn.

Bị can Nguyễn Mạnh Tân tại cơ quan Công an.

Khi ra phía ngoài của quán, Tân chạy đuổi theo Hà sang bên đường đối diện và cả 2 tiếp tục giằng có, đánh nhau. Sau đó, Hà bỏ chạy hướng về phía đường Thượng Đình, Tân nhặt 1 viên gạch dưới đường và đuổi theo đến trước số 101 đường Khương Đình, cách Hà khoảng hơn 1 mét, Tân đã ném gạch vào khu vực thái dương phải khiến Hà ngã sấp mặt xuống đường nằm bất tỉnh.

Sau đó, Tân thấy Hà nằm bất động, chảy nhiều máu nên đã lấy xe máy bỏ trốn. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, nhưng đến 16h00’ ngày 1/8, Hà đã tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Ngay khi nhận được đơn trình báo vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân phối hợp Công an phường Hạ Đình tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Sau khi biết anh Hà tử vong, Tân cũng đã đến Công an quận Thanh Xuân đầu thú.

