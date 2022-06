Giật mình quy trình sản xuất dầu nhớt giả "phủ sóng" các tỉnh thành Tây Bắc

Công an huyện Gia Lộc vừa phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả quy mô lớn rồi mang đi bán ở các tỉnh vùng Tây Bắc.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hồi 20h45 ngày 15/6, tại đường 393 thuộc địa phận xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tổ công tác của Công an huyện Gia Lộc kiểm tra xe ô tô BKS 29A - 283.71 do Trương Quang Diện (SN 1980, trú tại thôn Đạo Lâm, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ tại kho

Cảnh sát phát hiện trên xe đang vận chuyển 60 chai chứa dầu nhớt loại 4 lít gồm: 43 chai nhãn hiệu Castrol Magnatec 10W - 40 và 17 chai nhãn hiệu Castrol Magnatec Stop - Start 5W – 30 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Làm việc với Công an, Trương Quang Diện khai nhận đây là dầu nhớt giả, tổng giá trị tương đương hàng hóa chính hãng trên thị trường khoảng 35 triệu đồng. Diện khai mua số hàng trên của Nguyễn Bình Kha (sinh năm 1980, trú tại thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), mục đích vận chuyển để bán kiếm lời.

Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Bình Kha (tại thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện) vào hồi 2h ngày 16/6, Công an huyện Gia Lộc phát hiện, thu giữ nhiều tang vật phục vụ quá trình sản xuất, sang chiết dầu nhớt giả trái phép, gồm: 1 hệ thống máy bơm và các téc chứa dầu dung tích 1000L, 200L; 1 hệ thống máy dập nhiệt; hơn 6000 giấy dập nhiệt, nắp nhựa, vỏ chai dầu, tem chống hàng giả, nhãn dán của các nhãn hiệu dầu nhớt Castrol, Honda, Yamaha cùng nhiều thùng giấy các tông in nhãn hiệu các hãng dầu nhớt trên.

Quá trình làm việc, Kha không xuất trình được giấy phép kinh doanh.

Cơ sở sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả quy mô lớn chuyên tiêu thụ chủ yếu ở các khu vực Tây Bắc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, cơ sở sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả của Kha hoạt động từ đầu năm 2020. Kha cùng vợ là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1987, trú tại thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện) thực hiện quá trình sang chiết dầu nhớt giả trái phép trong 01 nhà kho khép kín, trước cửa kho có lắp hệ thống camera.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Khi ô tô của người mua đến lấy hàng sẽ đánh trực tiếp vào trong kho để bốc hàng lên xe vận chuyển đi các nơi. Địa bàn tiêu thụ số dầu nhớt giả của cơ sở này chủ yếu ở khu vực Tây Bắc (gồm các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu).

Để thực hiện hoạt động sang chiết, sản xuất dầu nhớt giả trái phép, Kha đi thu mua các vỏ chai, bình dầu nhớt đã qua sử dụng của các thương hiệu Castrol, Honda, Yamaha… từ nhiều nơi khác nhau; đồng thời Kha thu mua 1 số phi dầu loại 200L của các thương hiệu Total, Mipec tại một số cửa hàng.

Sau đó, Kha sử dụng dụng cụ sang chiết dầu đã được lắp đặt sẵn trong kho để sang chiết dầu từ phi 200L lên bình chứa 1.000L rồi đóng vào các chai in nhãn hiệu Castrol, Honda, Yamaha với nhiều loại dung tích khác nhau (0,8L; 1L; 4L; 18L). Kha khai nhận, số lượng dầu giả mà cơ sở này sản xuất trong 01 tháng từ 5.000 đến 6.000L.

Hiện, Công an huyện Gia Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

