Giang hồ ở Đồng Nai lại làm càn

Thứ Năm, ngày 18/07/2019 21:00 PM (GMT+7)

Các đối tượng huy động gần 20 người xăm trổ, hầu hết có tiền án tiền sự, đi ôtô đến khu đất được cho là đang tranh chấp chặt phá cây trồng, tài sản. Sự việc khiến cảnh sát cơ động phải xuất hiện ổn định tình hình.

Chiều 18-7, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Đình Ngọc (SN 1981; ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) và Nguyễn Văn Việt (SN 1990; ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Hai đối tượng Ngọc và Việt tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với chị Thân Thị Mỹ Ph., (ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) nên Ngọc gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Phương (SN 1990; ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa) để can thiệp.

Nhận cuộc gọi, Phương đã huy động khoảng 20 người xăm trổ, đi ba ôtô đến để gây sức ép. Tại đây, đám đông này đã chặt phá nhiều cây tràm do gia đình chị Ph. trồng. Việt được xác định là người tham gia chặt phá hung hãn nhất.

Sự việc manh động gây mất trật tự trên địa bàn khiến Công an huyện Trảng Bom đã phải huy động hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự đến giải quyết tình hình. Nhiều đối tượng sau đó đã bị đưa về trụ sở công an để làm việc. Công an còn thu giữ một can xăng và các dao rựa.

Qua xác minh, trong 19 đối tượng tham gia vụ việc, có 10 đối tượng có các tiền án về các tội cố ý gây thương tích, giết người, cướp tài sản.