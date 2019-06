Giám đốc bị gài quay clip nhạy cảm với nữ nhân viên massage

Thứ Năm, ngày 20/06/2019 20:41 PM (GMT+7)

Nghi phạm đã gài Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe An Giang quay clip nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 20-6, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Đại Nghĩa (50 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Nghĩa đã bố trí một cô gái để "phục vụ" Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản An Giang rồi quay clip rồi khống chế người này.

Theo công an, Nghĩa quen với ông Nguyễn Văn Th. (cựu Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang) và đặt vấn đề mua chiếc ô tô của Trung tâm theo dạng thanh lý với lời hứa sẽ cho ông Th. từ 100-200 triệu đồng.

Sau đó, ông Th. làm thủ tục đề nghị Sở Tài chính tỉnh An Giang thanh lý chiếc ô tô và được UBND tỉnh An Giang chấp thuận cho thanh lý bán đấu giá. Trong thời gian làm thủ tục thanh lý, Nghĩa đưa cho ông Th. 400 triệu đồng.

Đến giữa tháng 11-2017, Nghĩa sắp xếp để một nhân viên massage quan hệ với ông Th và dùng điện thoại ghi hình.

Tháng 3-2018, sau khi trúng đấu giá xe ô tô, Nghĩa đòi lại số tiền 400 triệu đồng nhưng ông Th. không đủ tiền trả, thế là Nghĩa dùng clip quay cảnh ông Th. ăn nhậu, nhận tiền và quan hệ tình dục với nhân viên massge để khống chế, buộc ông Th. viết giấy cầm chiếc ô tô cá nhân với giá 350 triệu đồng.

Ông Th. đã tố giác sự việc tới công an.

Qua điều tra công an nhận thấy hành vi nhận 400 triệu đồng để mua xe cho Nghĩa, ăn nhậu, quan hệ tình dục với gái massage chưa có căn cứ để xử lý hình sự.

Vì vậy, Công an tỉnh An Giang không ra quyết định khởi tố ông Th. nhưng những hành vi của ông là vi phạm đạo đức của người cán bộ lãnh đạo, đảng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã gởi thông báo đến Sở Y tế tỉnh An Giang và có hình thức xử lý và ông này đã bị cách chức.