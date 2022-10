Giám định tâm thần người vô cớ sát hại 2 ông cháu bằng búa ở Quảng Nam

Cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với Xanh, người có biểu hiện không bình thường, vô cớ tấn công làm cháu bé 5 tuổi tử vong, cụ ông 72 tuổi trọng thương.

Sáng 25-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Xanh (40 tuổi, ngụ tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về tội giết người.

Cơ quan điều tra cũng sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với Xanh để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi gây án, nghi can cầm rựa vào nhà cố thủ, đến tối cùng ngày thì bị cảnh sát bắt. Ảnh: CA

Như PLO đã thông tin, chiều 20-10, tại khu vực tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Trần Văn Xanh vô cớ dùng búa tấn công cháu CTM (5 tuổi) và ông CVX (72 tuổi, là ông nội của cháu M) khi ông X đang đón cháu trên đường đi học về nhà.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu M đã tử vong do bị thương quá nặng. Còn ông X được điều trị tại bệnh viện, trong tình trạng chấn thương nặng, hôn mê.

Cảnh sát leo lên mái nhà, đột nhập bắt giữ nghi phạm. Ảnh: TN

Sau khi gây án, nghi can Xanh cầm rựa cố thủ trong nhà, sau đó bị bắt giữ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Xanh có biểu hiện không bình thường, đập phá tài sản gia đình trước đó mấy ngày, lúc khóc lúc cười. Nghi can gây án không phải do mâu thuẫn...

Nguồn: https://plo.vn/giam-dinh-tam-than-nguoi-vo-co-sat-hai-2-ong-chau-bang-bua-o-quang-nam-post704761.html