Giả danh Công an, khoe trên mạng xã hội để… tìm bạn gái!

Ngày 17/8, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Mai Quốc Cường (SN 1995; ngụ xã Định Hiệp, Dầu Tiếng) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Từ tháng 7/2022, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản của một đối tượng tự xưng mình là Công an rồi viết status, chụp hình ảnh các loại công cụ hỗ trợ đưa lên nằm khoe mẽ, câu like.

Nhận thấy hành vi của đối tượng không những vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của lực lượng Công an nên sau thời gian theo dõi, Công an xã Định Hiệp (Dầu Tiếng) đã kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng và thu giữ khá nhiều tang vật gồm: 2 bộ trang phục CAND, 3 dùi cui điện, 1 áo giáp chống đâm, 2 gậy ba khúc, 3 côn nhị khúc, 2 dao tự chế, 2 gậy điều khiển giao thông, 5 viên đạn bằng kim loại… Khi mời Cường về trụ sở Công an làm việc, qua test nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy.

Cường khai, giữa năm 2017, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Cường lấy trộm của đơn vị 5 viên đạn và 3 côn nhị khúc. Đến cuối năm 2017, Cường đặt mua trên mạng xã hội Facebook 2 bộ trang phục Công an, 1 còng số 8, 2 gậy điều khiển giao thông…với giá 1,5 triệu đồng.

Đến năm 2019, Cường đi làm bảo vệ cho một công ty ở TP Hồ Chí Minh. Khi nghỉ việc Cường lấy của công ty 2 gậy 3 khúc, 1 bộ đàm, 1 dùi cui cao sau và 1 áo chống đâm. Đến năm 2020, Cường tiếp tục lên Facebook mua 3 dùi cui điện và 2 dao tự chế với giá 1,2 triệu đồng. Khi được hỏi mua trang phục Công an và các loại công cụ hỗ trợ để làm gì thì Cường cho biết chủ yếu để khoe trên mạng nhằm làm quen với các bạn gái và câu like.

Được biết, năm 2021 Cường đã bị UBND huyện Dầu Tiếng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép theo quy định. Đến nay Cường vẫn chưa nộp phạt và tiếp tục vi phạm.

