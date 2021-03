Gia cảnh bi đát của người đàn ông bị trộm chó bắn tử vong

Ngày 27/3, Công an huyện Tân Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án chủ nhà bị đối tượng trộm chó bắn chết. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 áo khoác màu đen, 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 súng tự chế và gần 5m dây điện. Hiện tại lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt các đối tượng này.