Gặp Công an, gã trộm bỏ mặc chiến hữu chạy thoát thân, vẫn bị bắt gọn

Trước đó, lúc 3 giờ 20 ngày 13/11/2023, trong lúc tuần tra đến khu vực dốc cầu Tân Lập (P.Tân Tạo A), Tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Tân phát hiện Trung đang điều khiển xe máy Sirius BS: 63AL-005.72 và dùng chân đẩy xe Wave BS: 63B9-942.31 do Tâm cầm lái, có biểu hiện đáng ngờ nên yêu cầu kiểm tra. Bỏ rơi "chiến hữu", Trung tăng tốc bỏ chạy song vẫn bị các trinh sát quyết liệt truy đuổi, tóm gọn cùng phương tiện.

Tại trụ sở Công an P.Tân Tạo A, qua đấu tranh khai thác, Tâm và Trung thừa nhận quen biết nhau khi cùng bị đưa đi tập trung cai nghiện ma túy tại Trung tâm Nhị Xuân ở TPHCM. Ra trại khoảng cuối tháng 8/2023, cả hai hẹn nhau khi nào có "kèo thơm" sẽ liên lạc để cùng thực hiện. Thời gian gần đây, Tâm đến thuê trọ tại phòng số 5, nhà trọ số 1116/2/3 Quốc lộ 1 (khu phố 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), còn Trung thuê phòng ở hẻm số 8 đường Hồ Học Lãm, P16Q8. Tuy không ở cùng nhưng 2 đối tượng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Khoảng 8 giờ ngày 12/11/2023, khi đang phơi quần áo vừa giặt trước sân của dãy nhà trọ, Tâm để ý thấy xe máy Wave màu trắng xanh, BS: 63B9-942.31 để phía trước cửa phòng trọ số 8 của chị Trần Thị Mai Lý (SN 1996, quê Trà Vinh) nên nảy sinh ý định lấy trộm bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài.

Trung điều khiển xe máy đẩy chiếc xe lấy trộm do Tâm cầm lái

Hai chiếc xe máy cần tìm chủ sở hữu

Đợi mọi người trong khu nhà trọ đóng cửa phòng, tắt đèn đi ngủ, khuya hôm đó, Tâm tiếp tục ra sân quan sát và thấy xe máy của chị Lý vẫn còn dựng bên ngoài, cửa phòng trọ của chị Lý cùng các phòng trọ xung quanh đều đóng cửa và không có đèn chiếu sáng, Tâm quyết định đón xe ôm sang nhà trọ của Trung rủ đi cùng mình lấy trộm xe trên đem bán lấy tiền mua ma túy về sử dụng chung.

Nghe "kèo thơm", Trung liền gật đầu đồng ý và dùng xe máy của mình chở Tâm về lại nhà trọ. Đến nơi lúc 3 giờ ngày 13/11, Trung dựng xe trước cổng dãy nhà trọ rồi bảo Tâm đứng ngoài cảnh giới. Sau đó, Trung đi bộ vào trong dắt trộm chiếc xe Wave ra khỏi khu nhà trọ. Khởi động hồi lâu mà xe vẫn không nổ máy, Trung kêu Tâm ngồi lên xe vừa trộm để Trung điều khiển xe của mình rồi dùng chân đẩy để tìm nơi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi vừa lưu thông đến khu vực dưới chân cầu Tân Lập (phường Tân Tạo A), 2 đối tượng bị Tổ Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Tân tuần bắt quả tang.

Qua làm việc, chị Lý xác nhận xe máy Wave màu trắng xanh BS: 63B9-942.81 do mình làm chủ sở hữu. Chiếc xe cũ này chị mua lại vào năm 2021 của người bạn làm chung công ty với giá 2,5 triệu đồng. Vì mua xe cũ nên chị Lý không làm hợp đồng mua bán, chỉ nhận xe và Giấy đăng ký xe tên người chủ trước là Nguyễn Thị Kim Châu (ở ấp Keo, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Chị Lý thừa nhận không quen Nguyễn Thị Kim Châu và cũng không trực tiếp mua xe từ người này. Do nghỉ làm ở công ty đã lâu nên hiện tại chị Lý cũng không biết người bán xe cho mình giờ ở đâu...

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy, hành vi của Nguyễn Trí Tâm và Phan Văn Trung có dấu hiệu của tội "trộm cắp tài sản", quy định tại điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, cần phải định giá tài sản để làm căn cứ xử lý về mặt hình sự. Do hiện nay 2 đối tượng này đều không có nơi cư trú nhất định, thêm nữa tại thời điểm bị bắt quả tang, kết quả test nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy, vì thế tạm thời Công an quận Bình Tân lập hồ sơ đưa Tâm - Trung vào cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân; đồng thời tiếp tục tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, qua Chuyên đề Công an TPHCM, Công an quận Bình Tân đề nghị ai là chủ sở hữu xe máy Sirius màu đen BS: 63AL-005.72 và xe Wave màu trắng xanh, BS: 63B9-942.31, số máy 3FMH10433571, số khung 110A10433202, đã qua sử dụng, liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.Bình Tân, gặp ĐTV Ngô Thùy Trang (ĐT: 0912.888552) để phối hợp giải quyết.

