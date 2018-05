Gái trẻ bị “yêu râu xanh” kéo vào nhà hoang cưỡng hiếp, quay clip “nóng”

Thứ Ba, ngày 15/05/2018 13:29 PM (GMT+7)

Sau khi kéo cô gái vào ngôi nhà hoang cưỡng hiếp, Truyền còn quay phim, chụp ảnh cảnh cô gái không mặc quần áo.

Truyền tại cơ quan điều tra.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Công an huyện Đức Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Truyền (SN 2000, ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”. Nạn nhân trong vụ án là chị Hà (đã đổi tên, 21 tuổi, ở Hà Tĩnh).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 26/2/2018, chị Hà đang di chuyển xe máy trên đoạn đường thuộc địa phận xã Liên Minh (huyện Đức Thọ) thì chị bất ngờ bị Truyền chạy xe máy áp sát dùng tay đánh vào gáy làm chị ngã xuống đường.

Sau đó, Truyền đã dùng vũ lực khống chế cướp chiếc điện thoại di động của chị Hà. Chưa dừng lại ở đó, Truyền còn dùng tay ôm ngang cổ và kéo chị Hà vào một ngôi nhà bỏ hoang ở gần lề đường rồi khống chế chị cô gái trẻ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Dù chị Hà đã kêu la, van xin nhưng Truyền vẫn đánh đập, đe dọa chị Hà để thực hiện hành vi hiếp dâm đến cùng. Sau khi hiếp dâm chị Hà, Truyền còn sử dụng chiếc điện thoại vừa cướp của chính cô gái để quay phim, chụp ảnh cảnh nạn nhân không mặc quần áo.

Công an Hà Tĩnh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, do tâm lý e ngại nên chị Hà đã không trình báo ngay sự việc cho cơ quan công an. Tuy nhiên, đánh giá vụ án có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ đã chỉ đạo Đội cảnh sát điều điều tra về tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ban đầu cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn khi vụ án xảy ra trong thời gian khá lâu trước khi bị hại trình báo, hiện trường vụ án không còn nguyên vẹn, bản thân chị Hà không nhận định được đối tượng gây án.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã lần ra dấu vế nghi phạm là Truyền nhưng xác định đối tượng đã bỏ trốn vào miền Nam. Ngay lập tức, tổ trinh sát Công an huyện Đức Thọ đã lên đường vào nam rà soát, truy tìm bắt Truyền.

Đến ngày 12/5, Lê Đình Truyền bị lực lượng trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại Cơ quan điều tra, nghi phạm Lê Đình Truyền đã khai nhận hành vi Cướp tài sản và hiếp dâm nói trên.