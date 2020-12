Gã trai nửa đêm đột nhập vào phòng ngủ của bé gái

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 09:22 AM (GMT+7)

Đà nhậu say, sau đó lẻn vào phòng bé gái sinh năm 2012 đòi cưỡng bức nạn nhân thì bị phát hiện.

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Đà (SN 1988, huyện Tam Nông) điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đà bị bắt tạm giam để điều tra.

Theo kết quả điều tra, tối 16/8, Đà đã uống rượu say. Sau đó bị can lợi dụng lúc mọi người ngủ say, lẻn vào phòng ngủ của bé gái sinh năm 2012. Đà đòi cưỡng hiếp bé gái thì gia đình nghe tiếng động trong phòng.

Người mẹ kiểm tra, phát hiện Đà trong phòng ngủ của con gái nên sau đó đã trình báo cảnh sát. Cơ quan điều tra đã củng cố hồ sơ, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đà.

Nguồn: http://cand.com.vn/Phap-luat/Bat-tam-giam-ga-trai-nua-dem-dot-nhap-vao-phong-be-gai-623045/