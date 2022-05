Gã đàn ông đuổi, chém tới tấp vào người bán rau ở TP.HCM đã bị bắt

Thứ Bảy, ngày 07/05/2022 15:01 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trần Văn Tiền, người cầm hung khí đuổi, chém tới tấp vào người phụ nữ bán rau trước khu vực chợ Hiệp Thành, quận 12 vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 7/5, Công an quận 12, TPHCM đã tạm giữ Trần Văn Tiền (35 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) để điều tra về hành cố ý gây thương tích.

Tiền là người đã cầm hung khí đuổi, chém tới tấp vào người chị T.T.T.D. (30 tuổi, tạm trú quận 12) vào tối 8/11/2021 mà Báo Công an TPHCM từng phản ánh.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 8/11, trong lúc chị D. đang bán rau tại trước chợ Hiệp Thành thì bị Tiền cầm dao đến hăm dọa.

Người này sau đó có to tiếng và rượt chém chị D., sợ hãi nạn nhân chạy trốn vào một căn phòng, vẫn bị đối tượng đuổi theo.

Trần Văn Tiền lúc bị bắt giữ.

Camera ghi lại vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Tại đây, Tiền đã dùng dao chém liên tiếp vào cánh cửa, sau đó, người này đã mở được cửa, nắm tay chị D. lôi ra ngoài chém, chị D. giằng co với đối tượng.

Lúc này, một người phụ nữ khác chạy đến can ngăn nên chị D. mới chạy được ra ngoài.

Chị D., cho hay, sau vụ việc may mắn mình chỉ bị thương nhẹ ở tay và vùng đầu. Do diễn biến vụ việc nhanh, đối tượng manh động nên không ai dám can ngăn.

Sau khi gây án, Tiền bỏ trốn, sống lang thang nhiều tỉnh, thành ở miền Tây. Ngày 5/5, người này về nhà người quen ở phường Hiệp Thành thì bị trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Ban đầu, Tiền đã thừa nhận hành vi. Người này cũng được xác định có tiền án cướp tài sản. Riêng chị D. được giám định thương tật là 5%.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-nguoi-dan-ong-duoi-chem-toi-tap-vao-nguoi-ban-rau-o-sai-gon_1307...Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-nguoi-dan-ong-duoi-chem-toi-tap-vao-nguoi-ban-rau-o-sai-gon_130741.html