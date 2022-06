Gã đàn ông dùng chiêu mới lừa người phụ nữ chuyển tiền vào tài khoản

Sau khi lừa nữ chủ cửa hàng điện thoại di động chuyển tiền vào tài khoản của mình, gã đàn ông liền leo lên xe máy bỏ chạy nhưng vẫn không thoát.

Sáng 25-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Vũ Linh (SN 1991; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Bùi Văn Vũ Linh

Camera an ninh ghi nhận lại hình ảnh Bùi Văn Vũ Linh tại cửa hàng của bà Ly

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền đánh bạc trực tuyến nên Linh nảy sinh ý định đi lừa đảo. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11-6, Linh điều khiển xe máy đến cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động ở xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn do bà Tạ Thảo Ly (SN 1990) làm chủ.

Tại đây, Linh đưa 2 số tài khoản ngân hàng rồi nhờ bà Ly chuyển vào hơn 16 triệu đồng. Chuyển xong, bà Ly yêu cầu Linh thanh toán tiền đã chuyển hộ và phí thì Linh nói chờ ra xe lấy tiền, sau đó điều khiển xe máy bỏ chạy.

Qua tin báo từ bị hại, Công an xã Tà Đảnh nhanh chóng đến hiện trường xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã mật phục, bắt giữ Linh khi đối tượng này đang trên đường về nhà.

Gần đây, nhiều cửa hàng tạp hóa, cửa hàng điện thoại di động... mở thêm dịch vụ chuyển tiền Internet Banking. Người chuyển dùng số tiền trong tài khoản của mình để chuyển vào tài khoản khác theo yêu cầu của khách, sau đó khách hàng trả lại cho chủ cửa hàng tiền gốc và phí

