Em trai đâm anh tử vong vì mâu thuẫn sửa bồn cầu

Trong lúc nóng giận, em trai dùng dao đâm chết anh trai ruột.

Ngày 19/7, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Sang (SN 1995, HKTT: ấp Kiến An, An Điền, TX Bến Cát, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

​Đến 18g cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12g cùng ngày, giữa Nguyễn Minh Sang và Nguyễn Minh Lợi (SN 1990, HKTT: ấp Kiến An, An Điền, TX Bến Cát, Bình Dương) là anh ruột của Sang, ở chung 01 nhà, xảy ra mâu thuẫn về việc sửa bồn cầu. Trong lúc cãi nhau, do bực tức Sang dùng một con dao đâm vào người Lợi. Sau đó đưa Sang đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên Lợi đã tử vong.

​Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

