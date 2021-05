Đường dây “sex tour” muốn “sướng” phải đọc mật mã của nữ người mẫu xinh đẹp

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 10:00 AM (GMT+7)

Ngán ngẩm với những công việc lương thấp mà vất vả, Thành đã sa ngã sau những lời mời đi chơi, được tặng quà và tiền mặt bởi vẻ ngoài xinh đẹp.

Muốn “sướng” phải đọc mật mã

Một ngày cuối tháng 4/2020, tôi có mặt tại đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội. Qua trò chuyện với chỉ huy đội và các trinh sát chuyên đánh án, tôi được nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề đầy cảm xúc. Ấn tượng sâu sắc nhất trong suốt cuộc trò chuyện đó là câu chuyện về Nguyễn Thị Thành (SN 1999, trú huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội), một nữ người mẫu tự do đã sa ngã trước ma lực của đồng tiền trong chuyên án phá đường dây “sex tour” của Công an huyện Phúc Thọ vào cuối năm 2020.

Nguyễn Thị Thành hành nghề người mẫu tự do trước khi bị bắt giữ.

Theo đó, tháng 12/2020, đội Cảnh sát hình sự đã phát hiện một đường dây chuyên tổ chức mua bán dâm dành cho các “quý ông” lắm tiền, nhiều của. Ngoài việc bán dâm tại các khách sạn, các chân dài sẵn sàng tham gia các chuyến “sex tour”, theo tới bến các cuộc vui của “quý ông”. Bất ngờ hơn, “tú bà” đứng sau đường dây này là một cô gái trẻ với ngoại hình xinh đẹp.

Quá trình điều tra, đội Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Thị Thành - hành nghề người mẫu tự do, hay tham gia các sự kiện nhỏ và vừa là “tú bà” bí ẩn cầm đầu đường dây mại dâm này. Bản thân Thành cũng trực tiếp bán dâm trong đường dây “sung sướng” kín đáo này. Khác biệt với những đường dây mại dâm khác, đường dây do Thành cầm đầu hoạt động riêng biệt, không có chủ chứa gái mại dâm cũng như địa điểm bán dâm cụ thể. Mỗi khi khách có nhu cầu, Thành sẽ quyết định giá cả, địa điểm, hình thức giao dịch sau đó mới chỉ đạo các chân dài đến phục vụ khách.

“Bản thân Thành không hoạt động trong các quán massage hay karaoke nên việc xác định đối tượng cầm đầu tại thời điểm ban đầu rất khó khăn. Dù trẻ tuổi nhưng Thành làm việc khá quy củ. Đối tượng chỉ môi giới cho người quen, khi có người lạ tiếp cận thì phải đọc “mật mã” giao dịch, nếu không thì Thành sẽ từ chối tiếp khách”, vị chỉ huy này thông tin.

Sau khi xác định được Thành chính là “tú bà” cầm đầu đường dây môi giới này, các trinh sát của đội Cảnh sát hình sự tiếp tục xác định được các “quý ông” thuộc hàng khách “VIP” thường mua dâm trong đường dây của Thành. Khi tất cả những đối tượng liên quan đến đường dây này đã lộ diện cũng là lúc ban chuyên án “thu lưới”.

Hành trình sa ngã của “tú bà” trẻ tuổi

Ngày 30/12/2020, đội Cảnh sát hình sự nhận được thông tin Thành sẽ bán dâm cho “quý ông” Đ.M.C (SN 1981, trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ) và điều một chân dài khác phục vụ cho khách Đ.T.N (SN 1991, trú tại huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) với giá 4 triệu đồng/1 lượt. Ngoài ra, trong cuộc “sung sướng” này, Thành còn được “quý ông” Đ.M.C chi thêm 500 ngàn đồng khi môi giới chân dài cho khách Đ.T.N.

“Chân dài” trong đường dây của Thành bị lực lượng công an bắt quả tang đang bán dâm.

Khi Thành và chân dài của mình gặp 2 vị khách VIP, nữ người mẫu đã dẫn khách và chân dài của mình đi ăn uống, sau đó đi chơi lòng vòng. Khi cảm thấy thời cơ đã “chín”, trong sự háo hức của các “quý ông”, Thành đưa các khách VIP vào khách sạn trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Trong lúc cuộc vui của Thành và các “quý ông” đang diễn ra thì lúc này, một tổ công tác đã kiểm tra hành chính khách sạn và bắt quả tang các đôi nam nữ mua bán dâm. Qua làm việc, cả gái mại dâm và khách mua dâm đều khai nhận mua bán thông qua sự môi giới của Thành. Thành và những người liên quan bị đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, sau nhiều giờ đấu tranh, Thành mới buông bỏ sự chống đối, quanh co chối tội của mình.

“Khi được hỏi về gia đình, Thành bất ngờ bật khóc. Cô gái này kể rằng bản thân sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Ứng Hoà. Học hết lớp 11, Thành bỏ ngang rồi lên trung tâm TP.Hà Nội tìm việc làm. Nhưng càng làm lâu, Thành lại càng chán những công việc vất vả mà lại có thu nhập thấp. Cũng thời điểm này, Thành nhận được nhiều lời mời đi ăn, đi chơi và được tặng quà, thậm chí được tặng tiền bởi về ngoài ưa nhìn”, vị chỉ huy đội Cảnh sát hình sự kể lại.

Theo lời kể của Thành với cán bộ điều tra, càng lớn, Thành lại càng trở nên xinh đẹp, Thành thử sức làm PG, mẫu ảnh hoặc phục vụ văn nghệ tại các sự kiện nhỏ và vừa. Lập tức, Thành được nhiều người đàn ông chú ý rồi rủ mời đi chơi, rót mật và cho nhiều tiền để có thể ngủ với cô gái trẻ. Thời điểm đó, đối với Thành, số tiền hơn 1 triệu là con số rất lớn chứ đừng nói là vài triệu đồng. Chưa kể, việc kiếm tiền lại trở nên dễ dàng đã khiến Thành choáng ngợp.

Những bộ cánh thời trang, hàng hiệu được Thành trưng diện và mua sắm liên tục. Tiền lại dễ kiếm từ những gã đàn ông tiếp cận, say mê vẻ đẹp của mình nên cứ thế, Thành sa ngã. Kiếm tiền từ việc tự bán dâm là chưa đủ, khi nhiều kinh nghiệm, Thành còn thu nạp nhiều chân dài làm việc cho mình và nhận tiền môi giới bán dâm của khách. Đến khi ngồi tại trụ sở công an, những giọt nước mắt, sự hối hận của Thành đã quá muộn màng.

“Thành liên tục nhận lỗi và hứa sẽ sửa sai, trở thành công dân có ích cho xã hội trong những ngày cuối cùng bị tạm giam. Hy vọng khi chấp hành xong hình phạt, cô gái trẻ này sẽ làm lại cuộc đời”, vị chỉ huy đội Cảnh sát hình sự chia sẻ.

