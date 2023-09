Được cho 20 nghìn đồng, "chê ít", người đàn ông lao vào ghì cổ cướp tiền của người cho

Đối tượng Nguyễn Xuân Ba, có biệt danh là “Ba xít”

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 23-9, anh C, SN 1974, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, ngồi uống cà phê một mình tại quán cà phê số 103 đường Phan Đình Phùng, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, thì một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ tiến lại gần xin tiền.

Anh C nhanh tay lấy ra một xấp tiền, đưa cho người xin 20.000 đồng. Sau đó, anh C cất xấp tiền vào túi quần. Chưa kịp ngẩng mặt lên thì người “ăn xin” đã lao vào ghì cổ anh C xuống bàn, dùng tay xé rách túi quần anh C, cướp số tiền 1.700.000 đồng

Nạn nhân tri hô “cướp” nhưng do trong quán lúc này chỉ có một mình anh C ngồi uống cà phê nên đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Nhận được trình báo của anh C, Công an TP Tam Kỳ đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức điều tra, xác minh. Sau 2 giờ truy xét, Công an làm rõ đối tượng cướp tiền của anh C là Nguyễn Xuân Ba, có biệt danh là “Ba xít”, trú tại khối 5, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Công an thành phố Tam Kỳ đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Ba để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

