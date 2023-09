Bắt đối tượng lừa 18 bị hại khắp cả nước chỉ bằng chiêu bán chim cảnh

Ngày 22/9, thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lương Anh Quyết (SN 1995), trú tại bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Quỳ Châu phát hiện trên mạng xã hội facebook có nhiều hội, nhóm có dấu hiệu lừa đảo. Để tập trung lực lượng và phương tiện đấu tranh, làm rõ, Công an huyện Quỳ Châu đã xác lập chuyên án.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/9/2023, Công an huyện Quỳ Châu phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lương Anh Quyết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lương Anh Quyết. Ảnh CANA.

Bước đầu, cơ quan Công an đã đấu tranh, làm rõ: Từ đầu năm 2023 đến nay, Lương Anh Quyết đã lập và sử dụng 5 tài khoản facebook có tên: “Chào mào chiến binh”, “Rừng xanh”, “Quyết thợ rừng”, “Thợ rừng”, “Làng nghệ”.

Sau đó, Quyết đã đăng tải các video chim cảnh lên các hội nhóm có đông thành viên đam mê chim cảnh như: “Chim khướu Nghệ An”, “Câu lạc bộ chim cảnh…”, rồi ra giá bán dao động mỗi con chim từ 800.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Để những người đam mê chim cảnh tin tưởng, Lương Anh Quyết đã thêm thông tin rằng, các con chim cảnh trong video là do Quyết đi rừng bẫy được, sau đó đem về thuần chủng.

Nhưng thực chất số chim Quyết đăng tải trên đều không có thật tại thời điểm rao bán, nội dung các video về chim cảnh là do đối tượng Lương Anh Quyết tải trên các trang mạng xã hội về.

Khi các bị hại liên hệ mua chim, chuyển tiền qua tài khoản của Lương Anh Quyết xong thì đối tượng này đã chặn facebook, zalo, cắt đứt mọi liên lạc và chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Đến thời điểm này, lực lượng Công an chứng minh được đối tượng Lương Anh Quyết đã chiếm đoạt của 18 bị hại trên khắp cả nước với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án; đồng thời, ra quyết định tạm giữ đối với Lương Anh Quyết và củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu thông báo cho người dân ai là bị hại trong vụ án hình sự trên thì liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu (khối 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu) để trình báo và làm việc. (Mọi thông tin liên hệ đồng chí Lữ Xuân Hiếu - Điều tra viên Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Quỳ Châu - SĐT: 0963738193).

