Dùng kéo đâm người cùng thôn tử vong sau cãi vã

Thứ Tư, ngày 26/08/2020 08:55 AM (GMT+7)

Trong lúc đánh nhau, anh Thơm bị đâm nhiều nhát bằng kéo. Nạn nhân sau đó được chuyển vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, đến trưa 25/8 thì tử vong.

Chiều 25/8, Công an xã Phú An cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 18h30 tối 23/8, ông Trần Lối (SN 1975) cùng con trai là Trần Văn Khánh (SN 1997, trú thôn Định Cư, xã Phú An) đến nhà ông Nguyễn Văn Ngộ (trú thôn Định Cư) nói chuyện về ranh giới nuôi tôm trên phá Tam Giang của 2 gia đình, sau đó giữa 2 bên xảy ra cãi vã.

Gia đình anh Thơm tổ chức hậu sự cho nạn nhân.

Đến gần 19h cùng ngày, trên đường trở về nhà, cha con ông Lối gặp anh Đoàn Thơm (SN 1982, trú cùng thôn Định Cư). Lúc này anh Thơm hỏi cha con ông Lối vì sao về nhà ông Ngộ cãi vã. Sau một lúc lời qua tiếng lại, cha con ông Lối và anh Thơm xảy ra đánh nhau, thời điểm này có cả vợ ông Lối.

Trong lúc đánh nhau, anh Thơm bị đâm nhiều nhát bằng kéo. Nạn nhân sau đó được chuyển vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nhưng đến trưa 25/8 thì tử vong.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an xã Phú An, Công an huyện Phú Vang đã vào cuộc điều tra, tạm giữ những người có liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

