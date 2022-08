Đột nhập nhà dân, rạch mùng trộm điện thoại tặng bạn gái

Thứ Bảy, ngày 13/08/2022 18:51 PM (GMT+7) Chia sẻ

Vừa chấp hành án tù trở về, một đối tượng đã đột nhập nhà dân, dùng dao lam rạch mùng trộm điện thoại đem về tặng bạn gái.

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Giàu (34 tuổi, ngụ xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Giàu là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản”, vừa mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, cần tiền tiêu xài, y lại “ngựa quen đường cũ”.

Đối tượng Giàu.

Vào khoảng 0h30 ngày 1/8, Giàu điều khiển xe mô tô từ nhà trọ (thuê tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đến thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thì phát hiện nhà anh Văn Công Bằng không khoá cửa phía sau.

Quan sát thấy mọi người trong nhà đã ngủ say, đối tượng liền đột nhập vào. Sau đó, y đến chỗ anh Bằng đang ngủ, dùng dao lam rạch mùng để trộm 2 chiếc điện thoại di động và 1 balô bên trong chứa nhiều đồ dùng cá nhân, rồi đem về phòng trọ cất giấu.

Sau đó, Giàu đem 1 chiếc điện thoại đi bán, chiếc còn lại tặng bạn gái ở cùng phòng trọ. Sáng hôm sau, Giàu bị bắt giữ cùng tang vật.

Nguồn: https://tienphong.vn/dot-nhap-nha-dan-rach-mung-trom-dien-thoai-tang-ban-gai-post1461385.tpoNguồn: https://tienphong.vn/dot-nhap-nha-dan-rach-mung-trom-dien-thoai-tang-ban-gai-post1461385.tpo