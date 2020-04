Đột nhập chiếc ô tô không khóa cửa, lấy trộm gần 400 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 08:35 AM (GMT+7)

Một tên trộm đã đột nhập vào trong chiếc xe ô tô con đỗ ven đường nhưng không khóa cửa và lấy đi số tiền gần 400 triệu đồng.

Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 11-4, cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm Hồ Đắc Võ Tân (SN 2001; ngụ xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) do có hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tân tại cơ quan công an

Khoảng 23 giờ ngày 5-4, Tân đi bộ một mình trên các tuyến đường TP Huế tìm các ô tô đỗ trên đường quên khóa cửa xe để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản do thiếu tiền tiêu xài.

Khi đến đường Nguyễn Lộ Trạch, Tân phát hiện ô tô 4 chỗ BKS 75A-124.44 đang đỗ nhưng không khóa cửa, không có người nên đã đột nhập vào trong lấy trộm số tiền 380 triệu đồng, sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chủ chiếc xe trên là anh Đặng Văn V. (SN 1994; ngụ tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngày hôm sau ra xe kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện số tiền đã bị "bốc hơi" nên trình báo cơ quan chức năng.

