Đột kích tụ điểm bán dâm giá 3 triệu đồng một lượt ở Bình Dương

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Tiến hành đột kích vào một cơ sở massage, lực lượng chức năng phát hiện có 3 cô gái trẻ đang bán dâm cho khách. Các "chân dài" bán dâm khai, mỗi lượt phục vụ khách giá 3 triệu đồng nhưng nhận 1,4 triệu đồng từ chủ.

Chiều 18/8, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa đột kích một cơ sở massage trên địa bàn phường An Bình. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có tổ chức bán dâm cho khách.

Theo đó, tại cơ sở massage tên Hoàng Thành do ông Nguyễn Văn Thường làm chủ đã tổ chức bán dâm cho khách. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 3 cô gái đang thực hiện bán dâm cho 3 vị khách.

Mỗi lượt bán dâm, các cô gái nhận được 1,4 triệu đồng trong khi khách trả 3 triệu đồng

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi bán dâm.

Tại cơ sở này, các “chân dài” sẽ bán dâm cho khách với giá 3 triệu đồng/lần và họ hưởng 1,4 triệu đồng.

Thượng tá Võ Văn Hồng - Trưởng Công an TP.Dĩ An, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.Dĩ An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án liên quan đến việc tổ chức bán dâm cho khách trong cơ sở massage Hoàng Thành.

