Đột kích karaoke lúc 1h sáng, phát hiện nhiều thiếu nữ phê ma túy

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 16:00 PM (GMT+7)

Đúng Ngày Phụ nữ Việt Nam, khoảng 100 chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam đã đột kích quán Karaoke Diễm Linh, phát hiện nhiều đối tượng nữ đang phê ma túy.

Vào lúc gần 1h ngày 20/10, khoảng 100 chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đột kích kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Karaoke Diễm Linh (thôn Thanh Quýt 6, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) do ông Nguyễn Văn Trí (SN 1966, trú thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung) làm chủ.

Karaoke Diễm Linh - Ảnh CTV

Tại thời điểm kiểm tra có 71 khách đang thuê sử dụng tại 8 phòng. Qua kiểm tra, phát hiện có 68 người sử dụng trái phép chất ma túy (53 nam, 15 nữ). Tang vật thu giữ gồm 5 đĩa sứ màu trắng và các phương tiện sử dụng như 3 thẻ nhựa, 3 ống hút cuốn bằng tờ tiền; 1/2 viên nén màu xanh (chưa xác định thành phần và khối lượng); 4 túi nylon bên trong có chứa chất bột, tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy, 21 xe máy, 4 xe ô tô và 1 điện thoại.

“Đoàn đã lập biên bản kiểm tra, 69 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ các tang vật phương tiện vi phạm hành chính nói trên và yêu cầu 69 đối tượng có liên quan về Công an thị xã Điện Bàn để xác minh xử lý. Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra xử lý”, đại diện Công an tỉnh cho biết.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đang bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ các đối tượng phê ma túy trong Karaoke Diễm Linh - Ảnh CTV

Được biết, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã đột kích nhiều quán karaoke trên địa bàn, phát hiện nhiều thanh niên, nam nữ phê ma túy.

Mới đây nhất, ngày 7/10, Công an huyện Duy Xuyên bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury (thị trấn Nam Phước), phát hiện 43 người đang nhảy múa, lắc lư theo tiếng nhạc tại các phòng hát. Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều gói bột màu trắng và viên nén màu hồng vứt vương vãi dưới nền; trên bàn có nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 34/43 người (cả nam và nữ) dương tính với ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở karaoke Luxury không xuất trình được giấy phép hoạt động.