Đột kích căn hộ chung cư được đôi nam nữ thuê để làm điều mờ ám

Ngày 22-4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin đã tạm giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong một căn hộ chung cư trên địa bàn.

Nhóm thanh niên tụ tập "bay, lắc" trong căn hộ chung cư

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Dĩ An đã phát hiện và triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại chung cư Charm Sapphire thuộc phường Dĩ An do đối tượng Cao Hữu Cảnh (SN 1988, ngụ Nghệ An) và Nguyễn Thị Hương (SN 1998, ngụ Quảng Bình) cầm đầu.

Cảnh và Hương đã thuê 1 căn hộ ở tầng 7 của chung cư với vỏ bọc là hộ dân sinh sống bình thường, nhưng khi đêm về thì nơi đây lại biến thành "ổ bay lắc", tổ chức cho hàng loạt con nghiện từ các nơi đến sử dụng ma túy.

Lãnh đạo Công an TP Dĩ An cho biết để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trong các khu chung cư, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra hành chính, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm cũng như người đứng đầu cơ sở để xảy ra vi phạm.

Công an TP Dĩ An cũng đề nghị người dân sinh sống tại các chung cư tích cực phát hiện, tố giác các đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến tội phạm về ma túy.

