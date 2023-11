Đôi vợ chồng “bốc hơi” tiền tỷ vì người quen dụ đầu tư căn hộ chung cư cao cấp

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đoàn Việt Sơn (SN 1997, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Vụ án bắt nguồn từ ngày 6-7-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh Đặng Anh H. (SN 1997, trú tại phường Xuân Tào, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tố giác Đoàn Việt Sơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng của anh này thông qua việc góp vốn mua căn hộ chung cư The Park Home (ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tòa chung cư The Park Home, nơi bị can Sơn dụ người quen đầu tư để lừa tiền.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định, năm 2022, thông qua quan hệ xã hội, vợ chồng anh H. quen biết với Đoàn Việt Sơn. Thời điểm này Sơn đang là cán bộ một đơn vị lực lượng vũ trang ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đó, bị can đã giới thiệu để vợ chồng anh H. mua được một căn hộ tại Tòa A, Chung cư The Park Home với giá 4,3 tỷ đồng.

Cuối tháng 11-2022, do kinh doanh thêm bên ngoài bị thua lỗ nên Sơn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ chồng anh H. Bị can sau đó đưa ra thông tin gian dối là có suất ngoại giao mua được căn hộ diện tích 120 m2 tại Chung cư The Park Home với giá 4,3 tỷ đồng và đã có khách đặt cọc trước 300 triệu đồng để mua lại.

Sơn nhắn tin rủ vợ chồng anh H. đầu tư góp 2 tỷ đồng với bị can để mua căn hộ này, đồng thời cho biết sẽ bán lại được căn hộ đầu tư với giá 6,7 tỷ đồng trong thời gian 1 tháng. Sơn cam kết, nếu vợ chồng anh H. chuyển 2 tỷ đồng cho anh ta thì đến ngày 31-12-2022, bị can sẽ trả đủ tiền gốc và tiền lãi mua bán căn hộ 120m2 này.

Tin tưởng thông tin Sơn đưa ra, vợ chồng anh H. đồng ý góp tiền và đã chuyển cho bị can 2 tỷ đồng. Ngay sau khi anh H. chuyển khoản, Sơn đã rút tiền mặt ra chi tiêu cá nhân và trả nợ hết. Quá hạn cam kết là ngày 31-12-2022, vợ chồng anh H. không thấy Sơn trả lại tiền gốc và tiền lãi bán căn hộ.

Anh H. liên lạc thì Sơn nói đang xử lý và trì hoãn việc trả lại tiền. Sau đó, Sơn tắt điện thoại, vợ chồng anh H. không liên lạc được với Sơn. Nhận thấy hành vi của Sơn là lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên anh H. đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng của bị can tới cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Việt Sơn thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng của vợ chồng anh H. và khai đã huy động vốn của nhiều người để kinh doanh mua bán ô tô cũ và do làm ăn thua lỗ nên nợ nần chồng chất. Số tiền chiếm đoạt được của vợ chồng anh H., Sơn đã sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Đến nay, bị can không có khả năng khắc phục hậu quả.

