Đòi 200 triệu đồng để làm sổ đỏ, cán bộ UBND bị bắt

Bị can Dũng tại trụ sở công an. (Nguồn: Công an tỉnh Hà Giang)

Ngày 4/5, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Dũng (SN 1984, trú phường Minh Khai, TP Hà Giang) - cán bộ UBND TP Hà Giang về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang nhận được đơn tố giác của công dân có nhờ Lê Văn Dũng làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Dũng đồng ý nhưng với điều kiện công dân này phải đưa 200 triệu đồng.

Mặc dù gia cảnh còn khó khăn nhưng do lo sợ không lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người này đã chuyển cho Dũng 200 triệu đồng theo yêu cầu và được Dũng đưa cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an đã xác định Lê Văn Dũng có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang phê chuẩn.

Cùng ngày, Cơ quan Công an đã thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Lê Văn Dũng theo quy định của pháp luật.

