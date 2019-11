Đỗ "xế hộp" trước cửa nhà, bất ngờ bị kẻ gian trộm mất bánh xe

Thứ Năm, ngày 14/11/2019 09:52 AM (GMT+7)

Công an phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp xe máy và phụ tùng xe ô tô trên địa bàn.

Thời gian gần đây, phóng viên nhận được thông tin phản ánh của người dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp xe mô tô và phụ tùng xe ô tô khiến người dân hoang mang.

Đặc biệt, một vụ trộm cắp tài sản hy hữu đã xảy ra trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh khi người dân đỗ xe ô tô ngoài đường thì bất ngờ bị kẻ gian trộm mất bánh xe ô tô.

Trao đổi về vấn đề này, Đại úy Đỗ Tiến Đạt - Trưởng Công an phường Châu Khê (thị xã Từ Sơn) cho biết: “Trong thời gian gần đây, trên địa bàn phường Châu Khê (tỉnh Bắc Ninh), tội phạm trộm cắp xe mô tô và phụ tùng xe ô tô có nhiều diễn biến phức tạp. Qua các vụ mất trộm xe máy và phụ tùng xe ô tô xảy ra trên địa bàn cho thấy, thời gian các vụ trộm cắp xảy ra chủ yếu vào buổi trưa (từ 10h đến 13h), buổi tối (từ 17h đến 20h) và rạng sáng (02h đến 05h).

Đặc biệt, một số hộ gia đình có phương tiện là xe ô tô con tuy nhiên không có gara để xe nên thường đỗ và cất xe ở lòng đường trên các trục đường chính như Lý Thường Kiệt thuộc các khu phố Trịnh Xá, Song Tháp, Đa Vạn, Đa Hội và trục đường 10/3 thuộc các khu phố Trịnh Xá, Trịnh Nguyễn, Đồng Phúc.

Lợi dụng vào thời điểm đêm tối, kẻ gian đi theo nhóm từ 3 đến 4 đối tượng dùng khích nâng gầm xe lên dùng gạch đỡ thân xe và tháo lấy trộm bánh xe ô tô hoặc dùng công cụ và tay bẻ lấy gương chiếu hậu xe ô tô”.

Chiếc xe ô tô bị kẻ gian ăn cắp bánh xe.

Cũng theo Đại uý Đạt, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng gây án thường có từ 2 đến 3 đối tượng đi xe máy trên các tuyến đường liên thôn, tổ, khu phố và dọc đường Lý Thường Kiệt để quan sát. Nếu phát hiện thấy các sơ hở của chủ tài sản trong việc trông coi quản lý, đối tượng nhanh chóng tiếp cận, dùng công cụ phá ổ khóa xe, phá khóa cổng, khóa nhà rồi lấy xe nhanh chóng tẩu thoát.

Kẻ gian thường lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của các chủ sở hữu tài sản trong việc quản lý tài sản như dựng xe ở ven đường, trước cửa nhà, trong sân nhà, ven đường Lý Thường Kiệt không sử dụng khóa càng, khóa đĩa hay khóa chống trộm, không có người trông coi bảo vệ và có nhiều gia đình để xe máy qua đêm ở sân nhà.

Do đó, để phòng ngừa trộm cắp, Công an phường Châu Khê thông báo đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác hạn chế sơ hở, thiếu sót trong quản lý tài sản và kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm với cơ quan Công an.

