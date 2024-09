Điều tra vụ cô gái 18 tuổi "tố" bị người đàn ông vỗ mông trong thang máy chung cư

Ngày 21-9, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ cô gái 18 tuổi "tố" bị một thanh niên có hành vi dùng tay vỗ vào mông tại thang máy chung cư trên địa bàn huyện này. Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Người đàn ông áo đen bị tố vỗ mông cô gái. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 9-9, Công an xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì tiếp nhận tin báo của chị H. (18 tuổi, hiện ở Chung cư IEC, xã Tứ Hiệp) về việc khoảng 10 giờ ngày 7-9, chị cùng với cháu trai 9 tuổi đứng chờ thang máy tại hầm B1 toà CT3 chung cư IEC. Khi bước vào thang, một người đàn ông mặc áo phông tối màu, quần đùi màu trắng, chân đi dép lê, đầu cắt cua đã dùng tay vỗ vào mông chị.

Phán ánh tới báo chí, chị H. nói: "Ông ta liên tục nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười thách thức, khiến tôi và cháu rất sợ hãi không dám nói gì"- chị H. kể lại và cho biết sự việc diễn ra trước mắt nhiều người, trong đó có hai trẻ em, được camera an ninh tại thang máy của toà nhà ghi lại.

Anh N.N.H. (34 tuổi, người thân của chị H.) cho biết chị H. là em vợ của anh, vừa chuyển từ quê lên sống cùng anh chị. Sau khi sự việc xảy ra, tinh thần em H. hoảng loạn, lo lắng, bất an, không dám đi thang máy một mình.

"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ để đảm bảo an ninh trật tự khu vực"- anh H. nói.

