Điều tra vụ bé gái 5 tuổi ở TPHCM tử vong, cơ thể nhiều thương tích

Ngày 22/10, Công an quận 4 phối hợp cùng các đơn vị nghiêp vụ Công an TPHCM để điều tra vụ việc bé H.T.A. (5 tuổi, ngụ phường 9) tử vong.

Người cha chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, cho rằng vợ cũ đã bạo hành khiến con gái tử vong. Ảnh chụp màn hình

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao khi tài khoản Facebook tên H.T.H. được cho là cha của bé H.T.A. chia sẻ thông tin vụ việc con mình tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Người cha này còn tố cáo vợ cũ đã hành hạ dẫn đến cái chết của con.

Facebook này viết “ba đâu biết 1 năm qua con phải sống trong 1 cuộc sống địa ngục, cô đơn, lạnh lẽo, con phải ngủ ngoài cầu thang, không ai cho ăn, đói thì quơ được cái gì ăn cái nấy…. Ba đâu có ngờ, đâu có biết, đâu có nghĩ trên đời này làm gì có một người mẹ ruột nào mà nỡ hành hạ con mình đến chết như vậy đâu con…”.

Vào cuộc điều tra, công an bước đầu xác định bé H.T.A. có thể tử vong do sặc cháo. Tuy nhiên, thương tích trên cơ thể của bé là do bạo hành.

Theo tìm hiểu, anh H. đã ly hôn vợ và hơn 1 năm nay cháu H.T.A. sống với mẹ. Anh H. nhiều lần đến thăm con nhưng không gặp.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 4 tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

