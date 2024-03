Điều tra 2 người đàn ông tử vong trong quán cà phê chòi và khách sạn

Ngày 25-3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân 2 người nam giới tử vong, trong đó một người chết ở quán cà phê chòi, một người chết trong khách sạn.

Tối 24-3, anh M.V.N (SN 1990, quê Nghệ An) vào quán cà phê chòi võng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Hoà, TP Thuận An rồi gọi nước uống, nằm võng nghỉ ngơi.

Quán cà phê chòi nơi anh N tử vong.

Tới khuya quán đóng cửa nên nhân viên lại gọi thì tá hoả khi anh N đã chết từ lúc nào.

* Trong sáng 25-3, nhân viên khách sạn A.K trên đường An Phú 06, phường An Phú, TP Thuận An phát hiện vị khách nam tên D.V.L (SN 1998, quê Sóc Trăng) chết trong phòng.

Xe cứu thương đưa thi thể anh L rời khỏi khách sạn.

Công an TP Thuận An đã tới khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể các nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hiện nguyên nhân 2 vụ chết người nói trên đang được điều tra làm rõ.

