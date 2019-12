Điều kỳ lạ trong lá đơn từ chối phẫu thuật tử thi tại Thái Bình

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 11:19 AM (GMT+7)

Người thân vắng nhà nhưng vẫn có chữ ký trong đơn từ chối phẫu thuật tử thi có xác nhận của công an xã.

Khu vực công trường nơi xảy ra vụ tai nạn tại cụm công nghiệp Thụy Sơn

Tai họa bất ngờ

Sau hơn 1 tháng xảy ra sự việc, bà Phạm Thị Sửu (SN 1960 ở thôn Đồng Hòa, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ông Phạm Văn Vững (SN 1958 ở cùng địa chỉ, là chồng của bà Sửu).

Bà Sửu nhớ lại, lúc đó vào buổi tối muộn ngày 6/11, khi đang ở nhà thì nhận được tin ông Vững bị tai nạn phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Tại thời điểm trên, ông Vững mới xin vào làm công nhân cho một công ty đang thi công công trình ở cụm công nghiệp Thụy Sơn, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy.

Lo lắng cho tính mạng của chồng, bà Sửu tức tốc lên bệnh viện để chăm sóc chồng. Do chuyển biến xấu nên ngay trong đêm hôm đó, ông Vững được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi và được xác định tử vong vào 15h45 ngày 7/11.

Qua tìm hiểu sự việc từ những công nhân làm cùng, gia đình được biết, vào tối 6/11, ông Vững vẫn đi làm như những ngày thường tại công trường xây dựng của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật hoạt hình Firstunion (HK) trong cụm công nghiệp Thụy Sơn. Vì quá tuổi và mới chuyển công việc nên ông chưa được ký hợp đồng và không được đóng BHXH. Hằng ngày, ông làm việc dọn dẹp vệ sinh tại đây cho một công ty trộn bê tông có trụ sở tại địa phương với mức thù lao hơn 200.000 đồng/ngày.

Vào 20h30 ngày 6/11, khi đang làm việc tại cầu thang số 2, khu nhà D thì bị ngã ở chiếu nghỉ cầu thang. Các công nhân khác tại công trường đã phát hiện và đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Theo tìm hiểu, vợ chồng ông Vững có 3 người con trai. Một người ở gần nhà với bố mẹ, một người đi làm ngoài tỉnh và một người đã đi xuất khẩu tại Đài Loan được một thời gian.

Dấu hiệu lạ

Mặc dù sự việc xảy ra từ tối ngày 6/11 nhưng đến sáng ngày 7/11, chính quyền xã Thụy Sơn mới nhận được thông tin và báo cáo tình tình vụ việc cho Công an huyện Thái Thụy. Mọi thủ tục liên quan đến việc xác minh, điều tra vụ việc đã được Công an Thái Thụy thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Công an huyện Thái Thụy đã ra Quyết định về việc trưng cầu giám định số 196 ngày 7/11/2019 do thiếu tá Đỗ Ngọc Lễ, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện thái Thụy ký đề nghị trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình giám định nguyên nhân cái chết của ông Phạm Văn Vững. Tuy nhiên, gia đình ông Vững đã có đơn từ chối phẫu thuật tử thi.

Anh Phạm Hùng Thư, con út của bà Sửu dù không có mặt tại nhà ngày 7/11 nhưng vẫn có chữ ký trong đơn từ chối khám nghiệm tử thi

Bà Sửu cho biết: "Sự việc diễn ra quá đột ngột nên gia đình tôi rối như tơ vò. Sau khi sự việc xảy ra, được nghe các công nhân khác kể chúng tôi nghĩ rằng ông ấy chỉ bị tai nạn thông thường. Nhà thầu thi công và công ty chủ quản cũng hỗ trợ gia đình tiền mai táng phí, 30 tháng lương và các khoản hỗ trợ khác ước khoảng 250 triệu đồng nên gia đình không có ý kiến và tập trung lo việc hậu sự cho người thân”.

Tuy nhiên, trong tờ đơn từ chối phẫu thuật tử thi của gia đình bà Sửu có chữ ký xác nhận của Trưởng Công an xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy lại có những dấu hiệu rất "lạ".

Ông Vững được xác định mất từ 15h45 ngày 7/11 và khi gia đình đang tập trung lo hậu sự thì trong lá đơn từ chối phẫu thuật tử thi cùng ngày có chữ ký của đầy đủ các thành viên trong gia đình bà Sửu gồm bà Sửu và 3 người con trai.

Điều kỳ lạ nữa là tại thời điểm ngày 7/11, con trai út của bà Sửu là Phạm Hùng Thư (SN 1995) đang làm thủ tục từ Đài Loan để về nước chịu tang cha nên không thể có chuyện ký được vào lá đơn này, nhưng đại úy Nguyễn Đức Hoàng, Trưởng Công an xã Thụy Phong vẫn ký xác nhận nội dung trong đơn.

Người dân đặt câu hỏi khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng có biết sự việc không, đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động tại công trường và có kết luận về vụ tai nạn gây chết người này chưa mà để Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật hoạt hình Firstunion (HK) tiếp tục thi công tại cụm công nghiệp Thụy Sơn.

